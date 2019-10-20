花蓮大庄驛今昔 東里鐵馬驛站變身伸展台

2019-10-20 14:42 中央社 花蓮縣20日電



花蓮東里鐵馬驛站一旁遼闊的田園，遠方中央山脈橫陳，玉山矗立其中，景觀絕美。縱管處利用舊月台打造成伸展台，舉辦時裝秀，結合餐桌上的部落旅行，打響觀光知名度。

花蓮富里鄉東里車站被譽為「山線最美的車站」，2005年因橫跨秀姑巒溪的鐵路橋受歐亞板塊的推擠，橋墩產生落差，台鐵局決定改線，玉里到東里10公里的鐵路改為鐵馬道。

東里舊火車站廢站後，閒置多時無人管理，富里鄉公所與台鐵局簽定認養契約，並委請花東縱谷國家風景區管理處進行舊站房外部整建，呈現目前東里鐵馬驛站的新樣貌。

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東里社區發展協會理事長胡玉金接受中央社記者訪問表示，從2011年開始認養東里鐵馬驛站，除附近環境及綠美化整理之外，也服務到訪的自行車友及遊客，設置咖啡座、邊境書店、販售藝品、農產等。

胡玉金說，縱谷公路進入富里第一個大聚落就是東里村，日治時期稱為「大庄」，設有大庄驛，後改稱大里，為與宜蘭線的大里站區別，稱為「東部大里」，戰後改稱東里，但老一輩的人仍稱「大庄」。

東里鐵馬驛站田野風光迷人，是遊客拍照打卡熱門景點，去年縱管處利用舊月台打造成伸展台舉辦大地時裝秀，受到好評，第二屆「玉富伸展台大地時裝秀」昨天傍晚登場，安排專業設計組的模特兒走秀，也有地方社團、學校組成的創意走秀，精采熱鬧，吸引許多民眾到場觀賞。

縱管處長郭振陵表示，除時裝秀之外，特別與花東的6個部落合作，結合「餐桌上的部落旅行」主題，將部落美食帶入市集中，推廣花東產業及多元文化的魅力。並邀請藝術家伊祐．噶照搭建裝置藝術「露水」，作品以花蓮玉里桂竹和白鐵圓球組成，露水滋潤土壤象徵時尚創意的匯聚，為花東帶來活力。