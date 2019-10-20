柯文哲上周來林右昌今天到 委託行伴手禮市集有味道

2019-10-20 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



民眾黨主席柯文哲11日慕名到基隆參觀委託行再生，基隆市政府今舉辦第五屆特色伴手禮選拔成果發表及展售會，市長林右昌說，歡迎所有人來見證基隆的進步和改變，任何人來基隆他都歡迎。

柯文哲上次來，國民黨立委提名人巿議員宋瑋莉也到場，她自稱是柯粉，尋求柯文哲支持；行政院前院長賴清德的侄子基隆市議員童子瑋，則急忙要和柯畫清關係。當天的委託行難得擠進各家媒體，關切重點卻在政治，委託行再生失焦。

基隆市第五屆特色伴手禮選拔成果發表及展售會，今天選在委託行舉辦，獲選的各店家都來了，伴手禮展售會到下午4點，委託行難得這麼多攤位擺開，來逛的人卻稀稀落落。

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上周柯文哲來有沒有很訝異？記者問，林右昌說，歡迎所有人來見證基隆的進步和改變，任何人來基隆他都歡迎。

他指出，委託行早期是全台最熱鬧，舶來品最多最潮的地方，現在做商圈再造，這次把特色伴手禮發表會辦在這裡，就希望帶動商圈的振興，最近委託行不斷被提到，因為網紅店都在這裡開，丸角咖啡，小戴商店，擇食，呵呵咖啡等都在這裡開店，這裡照片怎麼拍都好看。