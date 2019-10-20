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網路假消息多 臉書明在花蓮辦數位公民培育講座

2019-10-20 12:47聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

網路社群假消息、假新聞多，為杜絕亂象，立委蕭美琴多次與臉書（Facebook）公司討論因應方案，臉書提出對應措施，在花蓮推出「數位公民培育計畫」，並將舉辦宣導講座，邀請臉書的數位公民種子教師，首場講座明晚於東華大學舉行。

立委蕭美琴表示，網路社群上充斥著許多假消息或不實謠言，不但傷害社會間互相信任，也影響民主的運作與穩定。由於臉書在台灣擁有非常高比例的使用人口，也有許多假消息散播。從今年初開始多次邀請臉書公司說明與討論如何改善假消息、假新聞在臉書社群流傳狀況，並要求臉書提出相對應的政策與做法。

蕭美琴指出，臉書公司提出一系列相對應的措施，大致上可分為資訊戰、違法內容，及數位素養等3大面向。臉書在面對資訊戰與違法內容上，已採取較為積極態度並願意與政府合作；同時認為培養公民的數位素養與媒體識讀能力，才是有效根除假新聞與不實謠言的最佳方法，開始推動「數位公民培育計畫」。

「數位公民培育計畫」宣導講座由花蓮縣美琴之友協會、田智宣文化藝術基金會、東華大學烏頭翁社等合辦，21日晚上7時於東華大學人社3館（B106教室）舉行，希望透過前往社會基層與民眾面對面宣導方式，讓更多人可深入瞭解如何辨別網路社群真假資訊，由下而上培養民眾數位識讀能力。

網路社群假消息、假新聞多，為杜絕亂象，立委蕭美琴（左二）與臉書（Facebook...
網路社群假消息、假新聞多，為杜絕亂象，立委蕭美琴（左二）與臉書（Facebook）公司討論因應方案，在花蓮推出「數位公民培育計畫」，首場講座明晚於東華大學舉行。圖／立委蕭美琴辦公室提供
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假新聞蕭美琴
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