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網路社群假消息充斥 花蓮辦數位公民培育講座

2019-10-20 11:12中央社 花蓮縣20日電

網路社群假消息、假新聞充斥，為杜絕此亂象，立委蕭美琴多次與臉書公司討論相關因應方案，臉書提出相對應措施，並舉辦「數位公民培育計畫」，首場講座明晚於東華大學舉行。

民進黨籍立委蕭美琴表示，網路社群上充斥著許多假消息或不實謠言，不但傷害社會間互相信任，也影響民主的運作與穩定。由於臉書在台灣擁有非常高比例的使用人口，自然也有許多假消息在此散播。

為此，蕭美琴從今年初開始多次邀請臉書（Facebook）公司說明與討論如何改善假消息、假新聞在臉書社群流傳的狀況，以降低不實謠言對於社會溝通的負面影響，並要求臉書公司提出相對應的政策與做法。

蕭美琴表示，臉書公司提出一系列相對應的措施，大致上可分為資訊戰、違法內容，及數位素養等3大面向。臉書在面對資訊戰與違法內容上，已採取較為積極的態度並願意與政府合作；同時認為培養公民的數位素養與媒體識讀能力才是有效根除假新聞與不實謠言的最佳方法，並於9月開始推動「數位公民培育計畫」。

蕭美琴指出，今年4月出訪美國時，在美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）發表演講，特別提到假新聞對於台灣社會所造成的影響；並在立法院推動相關修法，使相關政治性廣告資訊透明化，以杜絕境外勢力以社群媒體不當操弄台灣選舉的可能性。

由花蓮縣美琴之友協會、田智宣文化藝術基金會、東華大學烏頭翁社等合辦「數位公民培育計畫」宣導講座，邀請專業講師開講，21日晚上7時於東華大學人社3館（B106教室）舉行，希望讓更多人深入瞭解如何辨別網路社群的真假資訊，由下而上培養民眾的數位識讀能力。

蕭美琴假新聞
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