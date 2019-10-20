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影／冬山河馬拉松甜蜜蜜 女友完賽「百馬王子」求婚成功

2019-10-20 10:50聯合報 記者戴永華／即時報導

宜蘭冬山河馬拉松比賽今天舉行，縣內最年輕的「百馬王子」俞大偉在女友陳錦惠跑完超半馬時公開求婚，女方感動到一時說不出話來，淚水在眼眶裡打轉，點頭答應這場浪漫求婚。

冬山河馬拉松比賽今年進入第八年，共有3200多人參賽，比賽分成全馬42.195公里、超半馬22公里、健跑組9公里。

激烈賽事中也有浪漫氛圍，在超半馬結束後，大會廣播宣布請編號2462號參賽者陳錦惠上台，要頒獎一個特別獎給她，她並不知道發生什麼事，大家起哄下登台，此時「百馬王子」俞大偉突然拿著99朵玫瑰花束、戒指及汽球現身，單膝下跪求婚。陳錦惠摀著嘴驚喜不已，遲遲說不出話，求婚團手持「惠寶，我愛妳，嫁給我，大偉」巨幅看板助攻，會場一片歡樂。

俞大偉是宜蘭縣冬山鄉廣興國小體育老師，19歲時開始跑馬拉松，33歲完成百馬，是宜蘭縣目前最年輕的百馬紀錄保持人，大家眼中的「百馬王子」，可是他一直都沒有遇到白雪公主。

陳錦惠服務於大進國小， 俞大偉這次擔任冬山河馬拉松志工，陪著陳錦惠完成超半馬比賽。他說，錦惠原本不是跑手，1年多前錦惠想參加馬拉松賽，希望他能夠教她，兩人跑著跑著就產生愛苗，攜手跑遍全台灣大小賽事，進一步認定對方就是終身伴侶。

陳錦惠感動到眼中帶淚，點頭答應求婚，也感謝大家費心安排，帶給他們難忘的驚喜。廣興國小校長陳鐘金表示，俞大偉忠厚老實，值得依靠，他二人因為都喜歡跑步而相遇，也由於跑步讓拉近彼此距離，祝福人生路上，二人繼續跑下去。

宜蘭冬山河馬拉松比賽甜蜜蜜，女友完賽後，國小老師求婚成功。 記者戴永華/攝影
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宜蘭冬山河馬拉松比賽甜蜜蜜，女友完賽後，國小老師求婚成功。 記者戴永華/攝影
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宜蘭冬山河馬拉松比賽甜蜜蜜，女友完賽後，國小老師求婚成功。 記者戴永華/攝影
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