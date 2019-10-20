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潛艦園區落腳和平島 學者：對居民沒有太多好處

2019-10-20 07:48聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

台灣造船公司計畫在基隆和平島廠區設潛艦園區，這顆震撼彈讓居民憂心交通塞爆，教育部USR和平島國際旅遊島計畫主持人嚴佳代更憂心，和平島豐富的歷史人文聖沙爾瓦多城的遺址，可能會因為建廠而破壞殆盡。他認為，和平島要摒棄文化改工業發展，對居民來說並沒有太多好處。

嚴佳代也是海洋大學教育研究所助理教授，他說，國慶四天連假前兩天，進入和平島的人超過一萬人，車輛超過5000輛，造成和平島交通大打結。居民來面臨有家歸不得的噩夢。

2018年和平島公園開幕以後，業者用心經營與國家級資源挹注，帶動和平島的新氣象，加上正濱漁港彩繪屋帶起的風潮，基隆市政府挹注更多資源在正濱漁港規劃潮藝術活動，但卻沒有規畫足夠的停車空間。

當時他去和平島補充被拿光的漫遊和平島旅遊摺頁，馬上被居民攔路陳情，說都是因為他們讓和平島癱瘓，大家都提議應去封橋抗議。

嚴佳代才和市府開過會，討論如何解決交通問題，沒想到另一顆震撼彈又引爆，台灣造船公司計畫在基隆和平島廠區設潛艦園區。

嚴佳代說，他個人很不贊成潛艦園區落腳和平島，建立潛艦產業園區只是短期國艦國造的預算，這幾艘政治性的預算結束後臺灣真的有能力當產業園區嗎？他完全不認為有這樣的技術與契機。

另外，和平島豐富的歷史人文，扣除填海造地的區域外，聖沙爾瓦多城的遺址也可能會因為廠房建設而破壞殆盡。

而和平島真的有條件再做工業區嗎？和平島週邊道路包括正濱路跟中正路道路大小幾乎無法拓寬，真的有辦法容許大型拖車跟大量的車潮嗎？

和平島是1907年日據時期都市計畫的產物，隨著時間演變土地產權很複雜，要重新規劃都市計畫難度很高，要摒棄文化改工業發展，對居民來說並沒有太多好處，更對和平島文化與資源形成很大的威脅，尤其是本來就封閉的台船，更會因為軍方進駐讓和平島周圍變成與世隔絕的地方。

不管這個計畫如何，都希望政府能夠有更多溝通的機會，讓和平島能夠永續發展而不是做短期政績的錯誤政策。

和平島適合做為開發潛艦園區，重回過去造船風光嗎？最近引起熱議。圖／基隆市政府提供
和平島適合做為開發潛艦園區，重回過去造船風光嗎？最近引起熱議。圖／基隆市政府提供
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和平島地質公園。圖／本報資料照
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和平島右上角造船廠的位置，就是聖薩爾瓦多城遺址所在。 圖／空中攝影張東隆提供
和平島右上角造船廠的位置，就是聖薩爾瓦多城遺址所在。 圖／空中攝影張東隆提供
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懷舊碼頭色彩屋，與和平島只一橋之隔。圖／基隆市政府提供
懷舊碼頭色彩屋，與和平島只一橋之隔。圖／基隆市政府提供
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和平島適合做為開發潛艦園區，重回過去造船風光？ 圖／空中攝影張東隆提供
和平島適合做為開發潛艦園區，重回過去造船風光？ 圖／空中攝影張東隆提供
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和平島地質公園。圖／本報資料照
和平島地質公園。圖／本報資料照
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基隆市長林右昌，立委蔡適應指出，潛艦國造計畫對基隆產業發展有重大影響，市府將積極...
基隆市長林右昌，立委蔡適應指出，潛艦國造計畫對基隆產業發展有重大影響，市府將積極協助廠區與廠家進駐，讓潛艦國造順利推動。圖／本報資料照
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和平島潛艦
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