內蒙文化交流團訪池上 伯朗大道快閃演出遊客驚豔
2019-10-19 22:10
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
來自大陸的內蒙古非物質文化交流團目前正在台東縣池上進行交流參訪，今天下午2點至4點，內蒙文化團在池上鄉伯朗大道、池上火車站及大坡池等地點，快閃演出，讓許多到池上旅遊的國內民眾驚喜不已，遊客們也不吝以熱烈掌聲回報。
受中華文化聯誼會邀請，內蒙古非物質文化交流團今天正在池上進行文流參訪，今天下午2點至4點，更在池上鄉公安排下，分別前往池上火車站、伯朗大道等地點隨機快閃、驚喜演出，下午4點則轉往大坡池圓形廣場與池上鄉的阿美族原住民「喇密特」文化藝術團，以舞會友，定點演出。
在池上的藍天、青山、白雲與金黃色稻浪間，內蒙文化團用傳統歌聲與舞蹈，呈現馬背民族、草原文化的迷人風貌，讓池上鄉民及遊客見識內蒙額爾古納河畔，遼闊草原的歷史故事；池上鄉公所則安排在地阿美族喇密特文化藝術團同台表演，呈現阿美族人漁獵農耕文化的豐富內涵。
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現場開放遊客上場，跟著內蒙文化團、阿美族喇密特文化藝術團圍成圈共舞。來自高雄的吳姓女遊客說，今天到池上鄉走走逛逛，意外遇到內蒙古非物質文化交流團表演，能在池上就看到內蒙表演，很意外，也很驚喜。
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