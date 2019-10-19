影／持續照顧普悠瑪傷者 台鐵局：成立基金會是選項

2019-10-19 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



去年台鐵普悠瑪6432次列車在宜蘭新馬車站翻覆，造成18死，2百餘人輕重傷，至今仍有3名重傷者還在醫院治療，有家屬怨台鐵醫療費用只貼償到傷者70歲，台鐵局長張政源表示，因傷者各別狀況不同，且礙於法令規定，處理方式也不同，台鐵會盡責任照顧好每一位傷者，成立基金會也是選項之一。

張政源今晚在追思會上向罹難者家屬董明豪承諾「今天只是第一階徦 的結束，台鐵團隊，關懷小組對家屬的關懷及協助沒有中止，包括重傷的一定會做最妥善的處理」。

面對媒體詢問，傳聞台鐵支付傷者的醫療費用只到70歲，張政源表示，傷者會就個案討論，每一個人的情況不同，部長林佳龍有交代從優從寬處理，當然醫療費用有一定的標準，法令有法令上的規定，但是未來他們（傷者）在生活上各方面的問題，台鐵都會持續關懷協助，今天不是一個結束。

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