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乳癌術後淋巴水腫勿輕忽 專業徒手淋巴引流可減不適

2019-10-19 21:46聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

近年女性乳癌長期居台灣十大好發癌症之首，手術切除後，最常遇到的就是因淋巴系統負荷不良引起的淋巴水腫，導致患者肢體腫脹不適；花蓮門諾醫院復健科建議，患者可透過徒手淋巴引流方式，由專業治療師運用緩慢、溫和且有效的手法，達到舒緩水腫的目的。

花蓮市一名60歲范姓婦人，8年前確診罹患乳癌，經手術治療後，出現淋巴水腫的毛病，左手腫脹到手指頭無法張開，還有皮膚過敏、潰爛的風險，經過徒手淋巴引流，大有改善。

門諾醫院復健科物理治療師李宛儒說，癌症術後病人是淋巴水腫的高危險群，尤其是乳癌、子宮頸癌與頭頸癌。這些病人常因手術切除淋巴結或放射線治療，而導致淋巴系統功能變差，無法將淋巴液完全運回心臟，造成淋巴液堆積在組織中，時間一久，肢體就會腫脹。

她提醒，患者若肢體易有沉重感、肢體僵硬、皮膚緊繃，常破皮或皮膚角質化等情形，就是淋巴水腫症狀，應盡快就醫。

李宛儒表示， 淋巴水腫的治療方式除了做好皮膚照顧、運動治療、或穿戴壓力手套，也可由專業治療師，透過徒手淋巴引流，以緩慢、溫和且有效的方式，舒緩水腫，目前門諾復健科門診就可治療。

她指出，淋巴水腫可以預防，飲食清淡，平日應減少患肢束縛、避免或減量反覆性高的家事、避免高溫環境、避免推、拉、提負重大於 3 公斤的重物、保護皮膚、避免激烈按摩或是甩手運動等注意事項，都可以有效預防水腫的發生。

花蓮門諾醫院建議，乳癌術後患者可透過徒手淋巴引流方式，由專業治療師運用緩慢、溫和...
花蓮門諾醫院建議，乳癌術後患者可透過徒手淋巴引流方式，由專業治療師運用緩慢、溫和且有效的手法，達到舒緩水腫的目的。圖／門諾醫院提供
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花蓮門諾醫院建議，乳癌術後患者可透過徒手淋巴引流方式，由專業治療師運用緩慢、溫和...
花蓮門諾醫院建議，乳癌術後患者可透過徒手淋巴引流方式，由專業治療師運用緩慢、溫和且有效的手法，達到舒緩水腫的目的。圖／門諾醫院提供
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淋巴水腫復健
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