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影／普悠瑪事故周年台鐵辦追思會 家屬嘆：一樣揪心

2019-10-19 20:48聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

1年了，思念已故親人，淚水還是止不住的滑落；今天晚上7點14分，台鐵一列普悠瑪列車在台東火車站鳴放汽笛3聲，象徵載回去年宜蘭普悠瑪事故的18名罹難者幽魂回到台東站，死者家屬的淚隨著火車汽笛潸潸流淌。

今天晚上，家屬對逝去親友的思念沒有止歇董進發兒子董明豪說，失去了摯愛的親人，過去1年家屬真的很難熬，到現在看到電視牆上撥放罹難親名的姓名，一樣錐心泣血。

但家屬心中的恨與怨，已經放下。今晚多名家屬見到交通部長林佳龍沒有埋怨，只是輕聲的要林佳龍，要台鐵「別讓悲劇再發生，別讓死者死得不明不白」林佳龍除了安慰，也承諾會要求台鐵徹底改善，不再讓悲劇發生。

去年10月21日下午5點普悠瑪列車在宜蘭新馬車站前彎道翻覆，釀成18死2百餘人輕重傷，悲劇將在後天屆滿周年，因死傷者逾九成都是台東人，台鐵今天晚上6點，在台東車站前廣場舉辦追思會。

晚上6點前，罹難者陳陳睿杰、陳宥臻、董進發等親友家屬陸續抵達會場，當工作人員遞上金色紙鶴，讓家屬掛在「千鶴牆」上，許多家屬已泣不成聲。

追思晚會上，安排台東卑南族耆老吟唱古歌謠，懷念永遠回不了「部落（故鄉）」的遠方遊子，新生國中合唱團演唱感謝一路以來的陪伴者；去年發生事故的6432次普悠瑪列車如果平安順利，表定晚上7點14分抵達台東車站，今天晚上7點14分一到台東車站內一列火車鳴笛3聲，象徵6432在7點14分載著18名死者幽魂回到台東。

現場隨後點亮一株掛滿紙鶴的「紙鶴樹」，同時18道雷射光束射向天際，林佳龍與死者家屬、台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪等來賓雙手合十，再張開手掌如放飛紙鶴，帶死者前往極樂，也帶走家屬心中的痛，迎向光明祥和的未來。

追思晚會上，台東卑南族耆老吟唱古歌謠，懷念永遠回不了「部落（故鄉）」的遠方遊子。...
追思晚會上，台東卑南族耆老吟唱古歌謠，懷念永遠回不了「部落（故鄉）」的遠方遊子。記者羅紹平／攝影
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罹難者董進發兒子董明豪代表家屬致詞說，失去了摯愛的親人，過去一年家屬真的很難熬。...
罹難者董進發兒子董明豪代表家屬致詞說，失去了摯愛的親人，過去一年家屬真的很難熬。記者羅紹平／攝影
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交通部長林佳龍（右四）與罹難者家屬及來賓在追思晚會上雙手合十為死者祈福。記者羅紹...
交通部長林佳龍（右四）與罹難者家屬及來賓在追思晚會上雙手合十為死者祈福。記者羅紹平／攝影
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今晚7點14分一到，普悠瑪事故追思會上有18道雷射光速射向天際，象徵引領18位罹...
今晚7點14分一到，普悠瑪事故追思會上有18道雷射光速射向天際，象徵引領18位罹難者回家方向。記者羅紹平／攝影
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台東台鐵林佳龍
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