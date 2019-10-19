影／普悠瑪事故周年台鐵辦追思會 家屬嘆：一樣揪心

2019-10-19 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



1年了，思念已故親人，淚水還是止不住的滑落；今天晚上7點14分，台鐵一列普悠瑪列車在台東火車站鳴放汽笛3聲，象徵載回去年宜蘭普悠瑪事故的18名罹難者幽魂回到台東站，死者家屬的淚隨著火車汽笛潸潸流淌。

今天晚上，家屬對逝去親友的思念沒有止歇董進發兒子董明豪說，失去了摯愛的親人，過去1年家屬真的很難熬，到現在看到電視牆上撥放罹難親名的姓名，一樣錐心泣血。

但家屬心中的恨與怨，已經放下。今晚多名家屬見到交通部長林佳龍沒有埋怨，只是輕聲的要林佳龍，要台鐵「別讓悲劇再發生，別讓死者死得不明不白」林佳龍除了安慰，也承諾會要求台鐵徹底改善，不再讓悲劇發生。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

去年10月21日下午5點普悠瑪列車在宜蘭新馬車站前彎道翻覆，釀成18死2百餘人輕重傷，悲劇將在後天屆滿周年，因死傷者逾九成都是台東人，台鐵今天晚上6點，在台東車站前廣場舉辦追思會。

晚上6點前，罹難者陳陳睿杰、陳宥臻、董進發等親友家屬陸續抵達會場，當工作人員遞上金色紙鶴，讓家屬掛在「千鶴牆」上，許多家屬已泣不成聲。

追思晚會上，安排台東卑南族耆老吟唱古歌謠，懷念永遠回不了「部落（故鄉）」的遠方遊子，新生國中合唱團演唱感謝一路以來的陪伴者；去年發生事故的6432次普悠瑪列車如果平安順利，表定晚上7點14分抵達台東車站，今天晚上7點14分一到台東車站內一列火車鳴笛3聲，象徵6432在7點14分載著18名死者幽魂回到台東。