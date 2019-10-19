影／基隆關懷據點嘉年華千人熱舞 每2里1個關懷據點

2019-10-19 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市政府社會處統計，目前「社區照顧關懷據點」已有85處，幾乎每2個里就有1個關懷據點，今天市府在西二碼頭辦理年旗艦社區暨社區照顧關懷據點嘉年華，共有千人熱舞，長者活躍老化、在地老化，熱鬧滾滾。

秘書長李桐城表示，截至9月底，基隆年滿65歲以上老人已有6萬多人，占全市總人口16.23%，基隆早已成為高齡城市；為積極整合社區資源，就近關懷服務全市八成多健康長者，由社會處社工員輔導社區組織及人民團體成立的「社區照顧關懷據點」已有85處，幾乎每兩個里就有一個關懷據點，單107年度服務量就達到100萬人次。

社會處長吳挺鋒說，基隆現有44個社區及1個里辦公處參與社區旗艦計畫，透過「母雞帶小雞」的方式，使社區間彼此學習，從陪伴進而變成伙伴，除了提供弱勢兒少、新住民服務及協助家暴防治宣導工作外，也積極透過社區方案促使長者走出戶外敞開心胸，拓展老年生活的社交圈、增進人際互動，進而達到活躍身、心、靈及世代融合的社會福利社區化工作。

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今天近100個社區近千名長者出席，全場長輩一起律動跳舞，熱鬧滾滾。在靜態活動區，則由11處旗艦社區擺設美食攤位，有平寮社區的燒賣、仁壽社區的三明治、吉仁社區的菜肉包、中興社區的蔥油餅、德和社區的手工饅頭等，每個攤位均展現獨具社區特色與產品。