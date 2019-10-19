影／基隆韓粉見面會唱現在要出征 韓國瑜影帶感謝不離不棄

2019-10-19 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



國民黨基隆市黨部今天舉行韓粉見面會，總統參選人高雄市長韓國瑜錄製一段影片向大家問好，韓國瑜說，庶民的崛起，代表庶民的期待，也代表民眾對當前政治惡劣環境的不滿，南北、貧富差距越來越大，感謝基隆的鄉親，大家對他的不離不棄，離選舉只有短短幾十天，用自己的選票救自己的未來，強烈支持中華民國。

出席韓粉交流會有立法委員參選人宋瑋莉，及莊榮欽、俞叁發、韓世昱、莊敬聖等議員、後援會總會長前立委徐少萍、前立委謝國樑代表及多位里長及各社團負責人等近300位相聚在一起。

交流會中播放韓國瑜對基隆鄉親的懇託及現況的看法，韓粉們都靜靜的聆聽。聽完後，群起激昂為韓國瑜、宋瑋莉高呼凍蒜，為中國國民黨喊加油，凍蒜聲加油聲不絕於耳。

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宋瑋莉表示，這是一場捍衛中華民國的聖戰，只要是討厭民進黨的每一張選票都要爭取過來支持中國國民黨、支持中華民國。

徐少萍說，她是鋼鐵韓粉的粉絲，看著大家南征北討，自動自發，充分展現了基層庶民的力量真是令人佩服。