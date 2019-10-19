原住民專門人才獎勵頒獎典禮 共1282名獲獎

2019-10-19 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東即時報導



行政院原住民委員會獎勵優秀人才，今天在台東舉行「優秀原住民專門人才獎勵活動」，頒發獎牌、獎金給1282名獲獎人員，包括台灣舉重之光郭婞淳等優秀體育人才及677名碩博士生。由原民會主委夷將‧拔路兒公開表揚獲獎者。合計頒發獎勵金新台幣2554萬4150元。

夷將‧拔路兒表示，原住民專門人才之獎勵項目包括深造教育、學術專門著作、發明、專業考試及體育傑出人才等5類，其中「學術專門著作」類獎勵件數自92年的8件，至108年已成長為44件，是原民會舉辦獎勵金核發計畫以來，這類別獎勵件數最多的一次。

另外，今年獎勵案件中以「深造教育」類案件最多，達677件，其中有404人為考取碩士、223人為碩士畢業；另有38人考取博士、12人博士畢業。體育方面，去年雅加達巨城亞洲運動會中表現突出，共獲得4面金牌、3面銀牌及6面銅牌，得牌參賽選手達38人，其中包括郭婞淳。

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