退休公務員林睿宏感念父母恩 成立獎學金助清寒

2019-10-19 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮縣光復鄉農家子弟出身的林睿宏，小時候邊放牛邊讀書，因家貧國小3年級才有鞋子穿；他很爭氣，考上公職，一路從基層幹到簡任十職等，又取得碩士學位，前年退休，他沒忘記父母養育恩情，及捐出農地修路、蓋學校，熱心公益的身教，拿出部分退休金，以父母之名成立獎學金，獎助像他一樣的清寒子弟。

林睿宏昨到鳳林鎮頒發獎學金給鳳林國中與大榮國小學生，以自身經歷勉勵孩子「啥咪攏嘸驚、勇敢向前行」，路是人走出來的。

回憶兒時貧困生活，62歲林睿宏說，家裡8個孩子，他是老么，小時候同學假日去烤肉、玩耍，他必須幫家裡割稻、挖土豆，還要煮飯，想要零用錢，就自己撿破銅爛鐵賣，是在這麼艱苦的環境長大。

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即使家境不寬裕，但與世無爭的父親林阿枝非常大方，家中收成不吝於分送給貧困人家，那時光復商工要蓋學校，林阿枝二話不說慨捐農地；林阿枝一輩子勤勞，務農到97歲，跌倒受傷才休息，前年以百歲高壽離世。

小時候「做農做到怕」的林睿宏，受到父親身教影響，退休前幾年，在花蓮鳳林鎮買一塊地，種植花卉水果，前年退休後幾乎整日埋首農場，閒暇時就到老人安養院及社區當志工。

他的農場取名「阿旺坡」，用來紀念小名「阿旺」的父親，原本規畫退休後在農場做點小生意，用來頒發獎學金，但後來覺得「等不及了 ，兩年前直接拿出部分退休金，委請鳳林國中設專款專戶，成立「阿旺坡旺伯清寒獎學金」，幫助鎮內國中、國小清寒學子。兩年來，每一分申請書，他都仔細看過，希望獎學金能幫助真正需要幫助的人。