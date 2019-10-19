親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

梁振英諷中文大學校長：你有沒有入錯行？

盜亦有道? 墨西哥毒梟家族願負擔槍戰死傷者費用

對違規山難 宜蘭擬具條例 救援將收費

2019-10-19 16:40聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭山林多，景觀壯麗，登山健行熱門，但迷途、山難也不少，一年平均約50起，往往得動用大批人力物力搜救。而除一般救援外，對於沒有申請而違規進入管制山域從事山域活動，颱風警報不撤離或硬是上山而發生山難的救援行動，宜蘭縣則草擬條例，將啟動救援付費的機制。

宜蘭縣政府消防局表示，這項「宜蘭縣山域事故救援管理自治條例」草案，本月已經預告，預告期一個月，再送縣務會議、議會等審議，一旦完成相關法定程序，將可上路實施。

消防局表示， 自治條例即在維護人民生命安全，落實違規者自付救援費用精神，條例中規定，山域經公告禁止進入時，應立即撤離該區域或依現地情況緊急就地避難，違反條例規定而致遭受危難所生費用，由當事者支付救援所需費用。

救援費用是主管機關及參與救援相關機關協助搜救衍生的各項支出，並以實際支付費用計算，包括人員加

班費、差旅費及保險費等費用、委任或僱傭民間勞務費用、救援機具、搜救犬、車輛或航空器等裝備及其所需飼料、油料、耗材 及水電等所支出、租用土地、建築物、工作物租金等。

消防局長徐松奕今天並表示，台中、高雄等地都有相關自治條例，宜蘭縣擬訂自治條例，待通過與實施，即會啟動違規者自付救援費用措施，除宜蘭縣外，因有的救援是跨縣市合作，未來如何分攤？也會進一步請中央統一規範。

消防局表示，宜蘭縣為觀光大縣，境內山域林立，轄內熱門登山路線眾多，各式各樣的氣候及地形變化，造成不少的山域意外事故案件，熱門登山路線包含松羅湖山徑、巴博庫魯山山徑、太加縱走山徑等，並有近年民眾休閒活動多以從事登山健行為主，以致發生山域意外事故，致搜救案件逐年升高，往往民眾因登山疏忽造成生命受到威脅，擬具自治條例是為維護人民生命安全，落實違規者自付救援費用精神。

宜蘭縣政府消防局擬具「宜蘭縣山域事故救援管理自治條例」草案公告，要落實違規者自付...
宜蘭縣政府消防局擬具「宜蘭縣山域事故救援管理自治條例」草案公告，要落實違規者自付救援費用。圖為宜蘭縣消防局救援檔案照片。圖／宜蘭縣消防局提供
分享

搜救犬
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

2019-10-19 11:36

原住民專門人才獎勵頒獎典禮 共1282名獲獎

2019-10-19 16:51

退休公務員林睿宏感念父母恩 成立獎學金助清寒

2019-10-19 16:45

全民學習CPR+AED 就能及時救人

2019-10-19 12:17

南科考古舘今開幕儀式冗長 民眾排隊曬太陽兩小時開嗆

2019-10-19 12:02

仁寶電腦年年騎單車走訪花東 健身賞景兼做公益

2019-10-19 11:47

「宜蘭獎」今天開展 首獎陳廷彰創作《如去》

2019-10-19 11:30

海陸雙霸斷橋相逢...「吊車大王」神救援 背後來頭不小

2019-10-19 11:00

和平島潛艦園區？居民憂塞車 基市府：做好配套

2019-10-19 00:31

秋冬遊台東環教中心 送1萬綠點

2019-10-18 23:07

原民服裝展 秀場搬進轉運站

2019-10-18 23:04

幽靈船海漂擱淺宜蘭 22日拆解

2019-10-18 23:02

花蓮第一座／鳳林公托家園啟用 只剩3個名額

2019-10-18 22:58

公路總局補助／鳳林第2輛幸福專車 24日上路

2019-10-18 22:56

文面國寶林智妹 盛裝族服高歌迎賓

2019-10-18 21:01

夕陽產業因環保翻身 宜蘭三星用天然染拚觀光產業

2019-10-18 13:32

羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31

全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

公路總局補助 花蓮鳳林鎮幸福專車再添生力軍

2019-10-18 17:04

原民時尚服裝設計展 饒慶鈴穿上身「擦亮台東品牌」

2019-10-18 15:44

潛艦國造傳落腳台船基隆廠 林右昌：全力協助

2019-10-18 14:08

花蓮鳳林首座公托家園啟用 已收托9人

2019-10-18 12:41
看更多

熱門文章

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

影／竹北新建案有這麼夯？民眾花30小時徹夜排隊搶買

2019-10-19 12:21

高雄漢王洲際飯店餐飲部歇業 總裁林富男：經營困難

2019-10-19 14:16

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

海陸雙霸斷橋相逢...「吊車大王」神救援 背後來頭不小

2019-10-19 11:00

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

2019-10-19 11:36

護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

廢棄「閃電大樓」 林口打卡熱點

2019-10-19 00:26

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00

養螞蟻令人好療癒？台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18

萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29

鄭文燦點名 八德這些景點將成「亮點鐵三角」

2019-10-19 13:53

象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43

不種紅花種綠葉 農家夫妻盡孝顧健康 開心「賺很大」

2019-10-19 08:16

南投最大生活商品博覽會 今起在在草屯鎮立體育館登場

2019-10-18 18:18

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

和平島潛艦園區？居民憂塞車 基市府：做好配套

2019-10-19 00:31

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

侯友宜施政報告：環狀線拚年底通車 汐民線盼3年內動工

2019-10-18 23:43

賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48

老飯店再收一家？高雄漢王洲際澄清：僅中餐部暫停營業

2019-10-19 12:20

高市縮時攝影 排放汙水全都錄

2019-10-18 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top