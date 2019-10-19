對違規山難 宜蘭擬具條例 救援將收費

2019-10-19 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭山林多，景觀壯麗，登山健行熱門，但迷途、山難也不少，一年平均約50起，往往得動用大批人力物力搜救。而除一般救援外，對於沒有申請而違規進入管制山域從事山域活動，颱風警報不撤離或硬是上山而發生山難的救援行動，宜蘭縣則草擬條例，將啟動救援付費的機制。

宜蘭縣政府消防局表示，這項「宜蘭縣山域事故救援管理自治條例」草案，本月已經預告，預告期一個月，再送縣務會議、議會等審議，一旦完成相關法定程序，將可上路實施。

消防局表示， 自治條例即在維護人民生命安全，落實違規者自付救援費用精神，條例中規定，山域經公告禁止進入時，應立即撤離該區域或依現地情況緊急就地避難，違反條例規定而致遭受危難所生費用，由當事者支付救援所需費用。

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救援費用是主管機關及參與救援相關機關協助搜救衍生的各項支出，並以實際支付費用計算，包括人員加

班費、差旅費及保險費等費用、委任或僱傭民間勞務費用、救援機具、搜救犬、車輛或航空器等裝備及其所需飼料、油料、耗材 及水電等所支出、租用土地、建築物、工作物租金等。

消防局長徐松奕今天並表示，台中、高雄等地都有相關自治條例，宜蘭縣擬訂自治條例，待通過與實施，即會啟動違規者自付救援費用措施，除宜蘭縣外，因有的救援是跨縣市合作，未來如何分攤？也會進一步請中央統一規範。