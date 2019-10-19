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退休金設立偏鄉獎學金 傳承父母助人家業

2019-10-19 13:09中央社 花蓮縣19日電

開心農夫林睿宏出身農家子弟，從小家庭並不富裕，但父母樂於助人，分送作物給貧困人家、捐地蓋學校，為感念父母，捐出部分退休金以父母名字設立獎學金，延續助人的「家業」。

林睿宏老家在花蓮光復鄉，父母務農養家，家中有8個孩子，他排行老么，從小就要分擔家務事，7歲就開始學煮飯，課餘時間都用來協助農務工作，邊放牛邊看書，直到國小三年級才有鞋子穿。

林睿宏接受中央社記者採訪說，對父親的印象就是整天笑咪咪，經常帶著農作物分送給貧困人家，甚至還有人直接找上門求助，當年光復高職正要蓋校舍，父親也豪邁地捐地給學校。

林睿宏曾質疑老實的父親是不是被占便宜了，父親告訴他「被人家占便宜，比占別人便宜好」，父親對公益助人的傻勁，無形中影響了他，人若能捨得，就能助人，父親一直務農到97歲跌倒受傷才肯休息。

林睿宏說，從小就知道，若不讀書就要當農夫，自己當農夫當怕了，所以很努力唸書，順利考上公職，生活有了改善，也開始回饋社會，尤其對學生特別關心，不定時為弱勢學生捐米、捐文具等。

林睿宏10多年前開始規畫退休生活，就想要和父親一樣，成為熱心助人的開心農夫，選在花蓮鳳林買下一塊山坡地，種果樹、花卉等，農園以父親的名字「阿旺坡」命名。

2年前正式退休後，就撥用部分退休金，在鳳林國中設立專款專用帳戶，作為「阿旺坡旺伯清寒獎學金」經費來源，每學年發放給當地國中小成績優異的清寒學生。

林睿宏說，每一名學生的申請，都是他親自審核，就是希望每一份獎學金都能真正運用到需要的學生身上，每年一定親手將獎學金交到學生手中，從孩子們眼神透露的感激，讓他覺得這一切辛苦都值得，更能體會當年父親無私奉獻的動力。

林睿宏以自己人生經歷告訴孩子們，出身貧寒並不代表一輩子都貧困，鼓勵孩子們勇敢築夢、飲水思源。他說，希望更多善心人士響應，讓獎學金發放範圍能逐步擴大，陪伴更多偏鄉孩子成長。

退休金中影
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