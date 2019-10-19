南科考古舘今開幕 民眾排隊曬太陽兩小時怒嗆市長

2019-10-19 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



號稱展現「台灣五千年歷史」的台灣史前文化博物館南科考古館今天開幕，因為只優惠一般民眾免費參觀一天，一大早就吸引許多民眾來排隊等候進場。

不過開幕儀式因為上台致詞官員多，進行一個多小時還在長官致詞、文化部長鄭麗君還沒上台，在太陽下排隊數小時的民眾有人攜家帶眷，忍不住在市長黃偉哲致詞時開罵， 引起一陣騷動。

黃偉哲臨機應變，長話短說，接著鄭麗君上台，演講前先請舘方開放排隊民眾先入場，不必再等儀式結束，現場響起掌聲，還有民眾向維持秩序的舘方人員道謝。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台灣史前博物館南科館耗資超過15億，規劃新建歷經波折，完工後又試營運近10個月，今天開館開放免費參觀，明天到明年4月30號前優惠台南市民免費入舘，全票80元、團體票60、優待票50元，因為舘藏豐富而且有各種動靜態方式呈現，一早就有不少考古迷與民眾來排隊要搶先朝聖。

南科考古館10多年前政府就規劃興建，民國96年 前台南縣長蘇煥智與地方人士爭取行政院編列15億元經費興建「台灣史前博物館南科分館」，後因經費遭挪移、台南縣市合併擱置，民國103年6月才動工，去年完工，是南台灣首座座考古專業博物館，占地廣達2.44公頃。