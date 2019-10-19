仁寶電腦年年騎單車走訪花東 健身賞景兼做公益
2019-10-19 11:47
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
仁寶電腦員工自發組成「騎心協力花東行」單車隊，實地騎行踏訪花東，今年花東公益之旅從本月16日起，以3天時間走訪花蓮家扶中心、花蓮縣黎明教養院、花蓮國風國中、台東家扶中心，以及家立立基金會、台東基督教醫院，捐贈車隊成員集資募款所得， 健身賞景兼做公益。
台東基督教醫院今天表示，「騎心協力花東行」花東公益之旅25人單車隊昨天下午3點多行抵最終站台東，一行人稍事休息後，傍晚由仁寶電腦SDBG採購中心資深副總徐文達代表捐贈東基癌症醫療大樓、家立立基金會各10萬元，分由東基公益總執行長呂信雄、家立立基金會執行長吳方芳代表接受。
呂信雄及吳方芳均感謝徐文達與仁寶電腦員工多年來捐款，且騎單車實地走訪花東有需求的地方，健身、賞景兼做公益，很有意義。
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東基指出，捐贈儀式上，同行的仁寶電腦採購經理尤文宏，個人加碼捐贈東基癌醫大樓興建經費2萬元，尤文宏說，「後山癌友需要幫忙，就盡一點心力。」
仁寶電腦SDBG採購中心處長黃景文表示，徐文達十多年前即號召公司員工加入助人行列，關心花東地區需求，且堅持「應實地走訪，更了解當地需求。」在徐文達發想下，仁寶員工2015年起年年舉辦「騎心協力花東行」，讓員工騎單車健身、欣賞花東美景兼做公益，今年是二度造訪家立立基金會。
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