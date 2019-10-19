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「宜蘭獎」今天開展 首獎陳廷彰創作《如去》

2019-10-19 11:30聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

2019「宜蘭獎」得獎作品今天（19日）起到11月10日，在宜蘭縣政府文化局第一...
2019「宜蘭獎」得獎作品今天（19日）起到11月10日，在宜蘭縣政府文化局第一、二、三展覽室展出。圖／宜蘭縣文化局提供
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2019「宜蘭獎」得獎作品今天（19日）起到11月10日，在宜蘭縣政府文化局第一、二、三展覽室展出。

「宜蘭獎」可說是宜蘭指標性的藝術競賽，堪稱最高榮譽， 創辦以來，超過30年，早期是地方性的宜蘭美展，現在已擴展到全國性徵件，受到矚目與參與，今年即有548位來自全國各地的優秀藝術創作者參與。

今年獲選首獎「宜蘭獎」的是陳廷彰，創作品為《如去》，銀獎得主為吳柏葳《給那些逝去的》、劉鳳鴒《相加等於Equal-Add Together》、銅獎黃冠崴《光學暫態–女體》、林祐農《鰻寮群像》、張志達《Tatoo on the Earth》。

另外，還評選出優選16名及入選73名，宜蘭獎首獎獎金20萬元，銀獎4萬、銅獎2萬，優選1萬。

今年「宜蘭獎」得主陳廷彰創作的東方媒材作品《如去》，評審認為，他運用水墨創作表達「輪迴」的概念，探討對於生命的思辯，作品充滿時間與生命的哲學思考。

宜蘭獎分為東方媒材、西方媒材、立體造型、攝影與新媒體四大類別徵件，使作品展現眾多面向，感受不同媒材創作的成果，文化局期許未來繼續成為藝術創作者提供互相對話交流的競賽平台，持續為臺灣藝術的發展注入源源不絕的可能性。

今年「宜蘭獎」得主陳廷彰創作的東方媒材作品《如去》，評審認為，他運用水墨創作表達...
今年「宜蘭獎」得主陳廷彰創作的東方媒材作品《如去》，評審認為，他運用水墨創作表達「輪迴」的概念，探討對於生命的思辯，作品充滿時間與生命的哲學思考。圖／宜蘭縣文化局提供
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