「宜蘭獎」今天開展 首獎陳廷彰創作《如去》

2019-10-19 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



2019「宜蘭獎」得獎作品今天（19日）起到11月10日，在宜蘭縣政府文化局第一、二、三展覽室展出。圖／宜蘭縣文化局提供 分享 facebook 2019「宜蘭獎」得獎作品今天（19日）起到11月10日，在宜蘭縣政府文化局第一、二、三展覽室展出。

「宜蘭獎」可說是宜蘭指標性的藝術競賽，堪稱最高榮譽， 創辦以來，超過30年，早期是地方性的宜蘭美展，現在已擴展到全國性徵件，受到矚目與參與，今年即有548位來自全國各地的優秀藝術創作者參與。

今年獲選首獎「宜蘭獎」的是陳廷彰，創作品為《如去》，銀獎得主為吳柏葳《給那些逝去的》、劉鳳鴒《相加等於Equal-Add Together》、銅獎黃冠崴《光學暫態–女體》、林祐農《鰻寮群像》、張志達《Tatoo on the Earth》。

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另外，還評選出優選16名及入選73名，宜蘭獎首獎獎金20萬元，銀獎4萬、銅獎2萬，優選1萬。

今年「宜蘭獎」得主陳廷彰創作的東方媒材作品《如去》，評審認為，他運用水墨創作表達「輪迴」的概念，探討對於生命的思辯，作品充滿時間與生命的哲學思考。