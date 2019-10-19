「宜蘭獎」今天開展 首獎陳廷彰創作《如去》
2019-10-19 11:30
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
2019「宜蘭獎」得獎作品今天（19日）起到11月10日，在宜蘭縣政府文化局第一、二、三展覽室展出。
「宜蘭獎」可說是宜蘭指標性的藝術競賽，堪稱最高榮譽， 創辦以來，超過30年，早期是地方性的宜蘭美展，現在已擴展到全國性徵件，受到矚目與參與，今年即有548位來自全國各地的優秀藝術創作者參與。
今年獲選首獎「宜蘭獎」的是陳廷彰，創作品為《如去》，銀獎得主為吳柏葳《給那些逝去的》、劉鳳鴒《相加等於Equal-Add Together》、銅獎黃冠崴《光學暫態–女體》、林祐農《鰻寮群像》、張志達《Tatoo on the Earth》。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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另外，還評選出優選16名及入選73名，宜蘭獎首獎獎金20萬元，銀獎4萬、銅獎2萬，優選1萬。
今年「宜蘭獎」得主陳廷彰創作的東方媒材作品《如去》，評審認為，他運用水墨創作表達「輪迴」的概念，探討對於生命的思辯，作品充滿時間與生命的哲學思考。
宜蘭獎分為東方媒材、西方媒材、立體造型、攝影與新媒體四大類別徵件，使作品展現眾多面向，感受不同媒材創作的成果，文化局期許未來繼續成為藝術創作者提供互相對話交流的競賽平台，持續為臺灣藝術的發展注入源源不絕的可能性。
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