戶外教學遇手臂粗百步蛇 排灣族耆老：祖靈等級

2019-10-19 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東即時報導



台東縣鹿野鄉永安國小師生日前到玉山國家公園瓦拉米山區進行戶外教學，路途中遇到一條成人手臂粗大的「百步蛇」，師生驚呼不已，就連嚮導都說：「好大條」；排灣族耆老則表示，「這條已經是祖靈等級」。

「能遇到祖靈等級的百步蛇，真的很幸運！」大武鄉排灣族耆老嚕瓦看到照片表示，百步蛇在排灣族生活文化中是祖靈的象徵，尤其愈是遇到手臂這麼粗的，愈是更加尊貴與敬畏，表示它守護山林有很長的一段時間。

永安國小校長溫上德說，15日帶領3、4年級共15位學生到花蓮玉山國家公園瓦拉米山區進行3天2夜戶外教學，孩子們特別的幸運！不但是一連3天的好天氣，大地之母還讓師生們大開眼界；近在咫尺自在覓食的藍腹鷼、王者之姿的百步蛇、頑皮的彌猴家族、台灣黑熊的熊出沒印記，還有還有太多令人印象深刻的荒野展演。

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溫上德昨晚將百步蛇照po上臉書，引起網友驚呼，有人留言「百步蛇ㄟ！運氣太好了！」、「那條百步蛇好大一條」、「太美了」等。