親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

原民服裝展 秀場搬進轉運站

2019-10-18 23:04聯合報 記者尤聰光／台東報導

揚名國際的台東排灣族服裝設計師沙布喇.安德烈（左）受邀返鄉展覽，台東縣長饒慶鈴（...
揚名國際的台東排灣族服裝設計師沙布喇.安德烈（左）受邀返鄉展覽，台東縣長饒慶鈴（中）也穿上他設計的服裝，行銷台東的時尚風。 圖／台東縣政府提供
分享

揚名國際的台東排灣族服裝設計師沙布喇.安德烈，昨受邀返鄉在台東轉運站辦「當代前衛．原民時尚-沙布喇．安德烈服裝設計展」，安排10位伊林模特兒走秀，十分吸睛。台東縣長饒慶鈴也穿上安德烈設計服飾，行銷時尚台東之美。

身材纖細高挑的模特兒，穿著設計感十足的原民風服裝，在人來人往的轉運站內大走台步，讓現場來賓及民眾驚豔不已，許多人立即拿起手機、相機猛按快門，轉運站變身為時尚秀場。包括饒慶鈴、前縣長黃健庭、台東設計中心執行長張基義出席盛會。

來自台東大武排灣族的沙布喇.安德烈，將獨創的原住民圖騰發揮在服裝設計上，展覽遍布法國、香港、美國、中國、加拿大等國，多次獲國際設計獎項，享譽時尚界。

這次受邀返鄉展覽，首次破例完整展出品牌系列作品，包括台東089系列、神話系列、百步蛇十字繡系列、時間的皺摺系列及沙布喇.安德烈系列等，還規畫專區展現15幅安德烈的服裝畫手稿。展覽時間到明年3月1日止。

台東原住民模特兒饒慶鈴黃健庭百步蛇神話排灣族
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

和平島潛艦園區？居民憂塞車 基市府：做好配套

2019-10-19 00:31

戶外教學遇手臂粗百步蛇 排灣族耆老：祖靈等級

2019-10-19 00:22

秋冬遊台東環教中心 送1萬綠點

2019-10-18 23:07

幽靈船海漂擱淺宜蘭 22日拆解

2019-10-18 23:02

花蓮第一座／鳳林公托家園啟用 只剩3個名額

2019-10-18 22:58

公路總局補助／鳳林第2輛幸福專車 24日上路

2019-10-18 22:56

文面國寶林智妹 盛裝族服高歌迎賓

2019-10-18 21:01

夕陽產業因環保翻身 宜蘭三星用天然染拚觀光產業

2019-10-18 13:32

羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31

全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19

姊妹市合作 韓國蔚山包機到花蓮

2019-10-17 23:36

挑戰人生下半場…林應月骨刺復健騎車 征服蘭陽五岳

2019-10-17 23:28

聯合盃作文賽 花蓮明天初賽

2019-10-17 23:07

台東日式宿舍修復 明年底完工

2019-10-17 23:04

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

公路總局補助 花蓮鳳林鎮幸福專車再添生力軍

2019-10-18 17:04

原民時尚服裝設計展 饒慶鈴穿上身「擦亮台東品牌」

2019-10-18 15:44

潛艦國造傳落腳台船基隆廠 林右昌：全力協助

2019-10-18 14:08

花蓮鳳林首座公托家園啟用 已收托9人

2019-10-18 12:41

秋冬參訪台東縣環境教育中心 贈1萬綠點

2019-10-18 11:05

台船潛艦園區擬設基隆廠 就業機會將增萬個

2019-10-17 23:29
看更多

熱門文章

女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17

被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

經歷12年 新北都委會通過擴大土城都市計畫

2019-10-18 14:40

萬里蟹「鱻蟹宴」19日野柳席開80桌 活蟹福袋搶購

2019-10-18 09:06

醫療專機添利器 李沃耀夫婦捐200萬儀器回饋鄉里

2019-10-18 17:19

第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28

羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31

自創消防衣除汙清洗機制 台南打火弟兄健康有保障

2019-10-18 10:43

南投雙龍吊橋元旦啟用 疑未與部落討論引發不滿

2019-10-18 11:19

要用卡車載！愛心玩偶一天破百箱 家扶一周募得上萬娃娃

2019-10-18 07:47

家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57

教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

議員以韓國瑜廢除一例一休就教 侯友宜：盼有彈性空間

2019-10-18 15:18

影／員林彭于晏補選里長 子承父志家族挺

2019-10-18 16:11

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

戶外教學遇手臂粗百步蛇 排灣族耆老：祖靈等級

2019-10-19 00:22

嘉邑行善團喋血 老團員懷念創辦人不求名利風範

2019-10-18 10:09

影／永在食安大樓 嘉縣府要收回發展「嘉義優鮮」

2019-10-18 12:40

韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

夜襲！彰北運動中心虎頭蜂窩 消防員水攻沖毀

2019-10-18 11:04

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

台中降溫論壇登場 盧秀燕：任內拍板捷運路網

2019-10-18 11:48

萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29

全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19

高市環保局縮時攝影蒐證多日 查獲食品廠汙染鳳山溪

2019-10-18 15:19

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00

種蒜頭都要靠人工 國內第一台播種機即將問世

2019-10-18 17:27

恆春機場跑道改善有譜 屏府：民航局將評估

2019-10-18 19:48

分享10年公益歷程 張淑芬：收到比送出去還要多

2019-10-17 22:52

南投最大生活商品博覽會 今起在在草屯鎮立體育館登場

2019-10-18 18:18

國有地承租爭議協調成功 洪慈庸完成老農30年心願

2019-10-18 11:15

姓名有嘉或義快來嘉義市訂房 搭秋冬遊補助有優惠好康

2019-10-18 18:11

台北擬調高6戶以上房屋稅率 黃偉哲：好事情

2019-10-18 12:14

帖比倫瀑布安全設施不足 東勢處：將先設置牌示

2019-10-18 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top