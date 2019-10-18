性侵被害人年幼怎麼問？基隆6人取得司法訪談員證照

2019-10-18 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市政府社會處今晚在「司法與社工之跨域專業對話工作坊」指出，有一些年幼、智能障礙的性侵害的被害人，在案件進入司法程序後，要接受社工、警察、檢察官等不同人的多次的訪談及詢問，被迫一再的回想痛苦的情境，面對冰冷的法庭，甚至是不利的判決。基隆市目前已有6名專業人士取得「司法訪談員」之證照，可協助警察及司法人員對兒童及心智障礙性侵害被害人進行詢問工作，維護被害人司法權益。

為深化並推動專業人員實務交流，基隆市政府今天舉辦司法與社工之跨域專業對話，邀請基隆地方檢察署檢察長、主任檢察官、檢察官、基隆市警察局婦幼隊、偵查員警、基隆市衛生醫療團隊及服務地區為基隆、大台北地區之專業司法詢訊問人員共同參與。

社會處說，小柔是6歲的孩子，發生事情的時候，她是直接的受害者，也是唯一的證人；阿玉是23歲的智能障礙者，她不知要如何說出發生在她身上的事情，面對警察、檢察官的問話，聽不懂、也不知道怎麼回答，只能不斷的回答忘記了、記不起來。

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這些性侵害的被害人，在案件進入司法程序後，要接受社工、警察、檢察官等不同人的多次的訪談及詢問，被迫一再的回想痛苦的情境，面對冰冷的法庭，甚至是不利的判決。

基隆市政府社會處長吳挺鋒表示，經統計性侵害通報案件中約有15％之被害人為12歲以下兒童或心智障礙人士，由於性侵害事件具有隱密性，跡證及現場採證相對困難，被告獲無罪判決比例偏高，追究其原因之一和案件的詢問筆錄有非常密切的關係。

他說，但因兒童及心智障礙者等被害人表達理解有別於一般人，檢警為了釐清案情，難免需使用引導、比喻種種等問訊技巧，而這些重要的證詞卻也可能因過多引導或誘導而使筆錄易遭質疑或證詞受到汙染，亦使司法正義難以伸張。