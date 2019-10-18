親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

才說要廢一例一休 韓國瑜今改口「重新調整」

性侵被害人年幼怎麼問？基隆6人取得司法訪談員證照

2019-10-18 21:27聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市政府社會處今晚在「司法與社工之跨域專業對話工作坊」指出，有一些年幼、智能障礙的性侵害的被害人，在案件進入司法程序後，要接受社工、警察、檢察官等不同人的多次的訪談及詢問，被迫一再的回想痛苦的情境，面對冰冷的法庭，甚至是不利的判決。基隆市目前已有6名專業人士取得「司法訪談員」之證照，可協助警察及司法人員對兒童及心智障礙性侵害被害人進行詢問工作，維護被害人司法權益。

為深化並推動專業人員實務交流，基隆市政府今天舉辦司法與社工之跨域專業對話，邀請基隆地方檢察署檢察長、主任檢察官、檢察官、基隆市警察局婦幼隊、偵查員警、基隆市衛生醫療團隊及服務地區為基隆、大台北地區之專業司法詢訊問人員共同參與。

社會處說，小柔是6歲的孩子，發生事情的時候，她是直接的受害者，也是唯一的證人；阿玉是23歲的智能障礙者，她不知要如何說出發生在她身上的事情，面對警察、檢察官的問話，聽不懂、也不知道怎麼回答，只能不斷的回答忘記了、記不起來。

這些性侵害的被害人，在案件進入司法程序後，要接受社工、警察、檢察官等不同人的多次的訪談及詢問，被迫一再的回想痛苦的情境，面對冰冷的法庭，甚至是不利的判決。

基隆市政府社會處長吳挺鋒表示，經統計性侵害通報案件中約有15％之被害人為12歲以下兒童或心智障礙人士，由於性侵害事件具有隱密性，跡證及現場採證相對困難，被告獲無罪判決比例偏高，追究其原因之一和案件的詢問筆錄有非常密切的關係。

他說，但因兒童及心智障礙者等被害人表達理解有別於一般人，檢警為了釐清案情，難免需使用引導、比喻種種等問訊技巧，而這些重要的證詞卻也可能因過多引導或誘導而使筆錄易遭質疑或證詞受到汙染，亦使司法正義難以伸張。

為回應及協助解決這個難處，性侵害防治法在104年修法時增訂專業人士協助被害人詢問及賦予該詢問筆錄具有證據能力等規定，「司法訪談」制度在106年1月1日上路後，基隆市政府積極開辦司法訪談員之教育訓練，基隆市目前已有6位專業人士取得「司法訪談員」之證照，可協助警察及司法人員對兒童及心智障礙性侵害被害人進行詢問工作，以積極維護被害人司法權益。

基隆市政府社會處今天在「司法與社工之跨域專業對話工作坊」。圖／基隆市政府提供
基隆市政府社會處今天在「司法與社工之跨域專業對話工作坊」。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府社會處今天在「司法與社工之跨域專業對話工作坊」。圖／基隆市政府提供
基隆市政府社會處今天在「司法與社工之跨域專業對話工作坊」。圖／基隆市政府提供
分享

基隆性侵警察
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

公路總局補助 花蓮鳳林鎮幸福專車再添生力軍

2019-10-18 17:04

潛艦國造傳落腳台船基隆廠 林右昌：全力協助

2019-10-18 14:08

夕陽產業因環保翻身 宜蘭三星用天然染拚觀光產業

2019-10-18 13:32

羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31

全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19

花蓮鳳林首座公托家園啟用 已收托9人

2019-10-18 12:41

秋冬參訪台東縣環境教育中心 贈1萬綠點

2019-10-18 11:05

姊妹市合作 韓國蔚山包機到花蓮

2019-10-17 23:36

台船潛艦園區擬設基隆廠 就業機會將增萬個

2019-10-17 23:29

挑戰人生下半場…林應月骨刺復健騎車 征服蘭陽五岳

2019-10-17 23:28

聯合盃作文賽 花蓮明天初賽

2019-10-17 23:07

台東日式宿舍修復 明年底完工

2019-10-17 23:04

被控關說 基隆議員蘇仁和特助澄清沒嗆「釘死所長」

2019-10-17 21:14

基隆千餘職缺徵才媒合率4.4成 科技公司人氣旺

2019-10-17 18:52

影／基隆中正國中3期校舍1億改建啟用 山林圍繞美校園

2019-10-17 16:08

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17

被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

萬里蟹「鱻蟹宴」19日野柳席開80桌 活蟹福袋搶購

2019-10-18 09:06

經歷12年 新北都委會通過擴大土城都市計畫

2019-10-18 14:40

醫療專機添利器 李沃耀夫婦捐200萬儀器回饋鄉里

2019-10-18 17:19

要用卡車載！愛心玩偶一天破百箱 家扶一周募得上萬娃娃

2019-10-18 07:47

自創消防衣除汙清洗機制 台南打火弟兄健康有保障

2019-10-18 10:43

南投雙龍吊橋元旦啟用 疑未與部落討論引發不滿

2019-10-18 11:19

第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28

教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

製茶廠停收 新竹冬茶茶青滯銷

2019-10-17 22:57

羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31

台中機場升級要等21年 盧秀燕：情何以堪

2019-10-18 00:10

嘉邑行善團喋血 老團員懷念創辦人不求名利風範

2019-10-18 10:09

議員以韓國瑜廢除一例一休就教 侯友宜：盼有彈性空間

2019-10-18 15:18

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

影／永在食安大樓 嘉縣府要收回發展「嘉義優鮮」

2019-10-18 12:40

夜襲！彰北運動中心虎頭蜂窩 消防員水攻沖毀

2019-10-18 11:04

影／員林彭于晏補選里長 子承父志家族挺

2019-10-18 16:11

韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

台中降溫論壇登場 盧秀燕：任內拍板捷運路網

2019-10-18 11:48

大巨蛋容留人數變更怎申請？ 柯文哲、都發局長被考倒

2019-10-17 23:16

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

分享10年公益歷程 張淑芬：收到比送出去還要多

2019-10-17 22:52

影／防疫如作戰 苗栗陳淑珠獲公務員「奧斯卡獎」

2019-10-17 23:36

高市環保局縮時攝影蒐證多日 查獲食品廠汙染鳳山溪

2019-10-18 15:19

國有地承租爭議協調成功 洪慈庸完成老農30年心願

2019-10-18 11:15

全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19

台北擬調高6戶以上房屋稅率 黃偉哲：好事情

2019-10-18 12:14

高市輕軌2階 大順路原路線待評估

2019-10-17 23:01

環團抗議廢爐渣汙染水源 籲全面體檢高雄飲用水地下水

2019-10-18 11:06

帖比倫瀑布安全設施不足 東勢處：將先設置牌示

2019-10-18 11:13

高品質有機香蕉 嘉義中埔學童營養午餐吃得到

2019-10-18 08:50

種蒜頭都要靠人工 國內第一台播種機即將問世

2019-10-18 17:27

挑戰人生下半場…林應月骨刺復健騎車 征服蘭陽五岳

2019-10-17 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top