公路總局補助 花蓮鳳林鎮幸福專車再添生力軍

2019-10-18 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮縣鳳林鎮幸福專車再添生力軍！繼兩年前鎮公所開通往縣道193線的專車外，由公路總局補助經費建置、西行往森榮、長橋、鳳信等部落的中型巴士，24日起上路，方便偏遠地區鎮民就醫、就學及採買。

偏鄉行難，位於花蓮中區的鳳林鎮又是長壽鄉，鎮內長者比率高，位於市區以東、海岸山脈西側的縣道193線中興、山興等聚落民眾，因為沒有公車經過，民眾要外出就醫、採買非常不方便。

鎮長蕭文龍積極推動大眾運輸，兩年前公所將幼兒園閒置的9人座巴士改裝成幸福專車，接送縣道193線沿線聚落民眾，初期是每周7天、上、下午各一班車，後來依照民眾乘車需求，調整為每周一到周五上午往返有一班車，下午或假日採預約制，兩年來超過6000人次搭車，利用率很高。

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由於193線的幸福專車試辦成效良好，鎮公所再向交通部公路總局爭取，獲得265萬元補助，公所並負擔部分配合款，近日添購一輛可載15人的中型巴士，更貼心的是，還有如復康巴士般的升降尾門，方便乘坐輪椅的長者上下車。

鎮公所表示，中型巴士預計24日舉辦啟用儀式，隨即上線服務，未來周一至周五上午8時30分從鳳林鎮公所發車，一路經過萬森路、林田山、鳳林萬榮郵局花蓮23支局、台糖加油站，到終點鳳信健康站，中午12時在鳳信健康站發車回到市區。