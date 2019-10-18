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潛艦國造傳落腳台船基隆廠 林右昌：全力協助

2019-10-18 14:08中央社 基隆18日電

基隆市長林右昌(左)表示，市府將積極協助廠區與廠家進駐，讓潛艦國造順利推動。 中...
基隆市長林右昌(左)表示，市府將積極協助廠區與廠家進駐，讓潛艦國造順利推動。 中央社資料照
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潛艦國造計畫傳出基地將落腳基隆和平島台船基隆廠。基隆市長林右昌今天說，潛艦國造計畫對基隆產業發展有重大影響，市府將積極協助廠區與廠家進駐，讓潛艦國造順利推動。

民進黨籍立委蔡適應昨天說，總統蔡英文積極推動潛艦國造計畫，得標的台船公司評估後目前鎖定和平島台船基隆廠為潛艦國造的重要產業園區及基地，屆時許多國外和國內的廠商，都將進駐基隆，活絡地方產業鏈，預計可以提供將近一萬個就業機會。

為進一步表態歡迎，林右昌及蔡適應今天在市府召開記者會，說明和台船溝通及努力爭取過程。

林右昌說，約100年前日本首艘有人潛水艇，就是在基隆打造。經百年後，國家把潛艦產業園區設在基隆，有其歷史意義與緣分。園區未來若確定後，初步根據他了解，台船評估將充分利用台船基隆廠現有廠房土地和員工，且位置絕佳，基隆還有國立海洋大學有相關造船、電機、機械人才，未來可支援。此外，周邊土地有30公頃是國有地，配合政策應沒問題。

他表示，市府未來除協助廠區與廠家進駐之外，也計畫提供周邊環境與配套設施改善，希望讓進駐的高科技廠家與技術人員安心從事生產，園區設立越快越好。產業來了，自然帶來人潮，市府會做好配套。

蔡適應表示，為讓潛艦國造案如期如質進行，需要有專用生產基地，考量未來監工品質保證及資訊機密，因此向台船建議讓機敏性設備進駐特定區域生產。台船評估幾處地點後，認為在基隆廠當生產基地，是有它絕佳地理位置；且在台船原有廠區之內，所有零件供應商原本就和台船溝通，後續設立園區過程，相關品質、物料、進度管控也方便。

蔡適應說，感謝蔡總統支持推動潛艦國造政策從不可能變可能，逐步落實，帶動產業鏈上下游群聚。潛艦產業園區土地面積約1萬5000坪左右，4到5家廠商進駐已和台船簽約，林右昌交辦他和平島周遭道路修繕計畫，經多次協調台船、台電與當地相關單位後，未來周邊道路會整平、電纜將地下化，交通也將會更順暢。

基隆潛艦蔡適應林右昌台船
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