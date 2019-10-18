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夕陽產業因環保翻身 宜蘭三星用天然染拚觀光產業

2019-10-18 13:32聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣三星鄉公所今天就在紀元農場舉辦2場藍染教學活動，聘請宜蘭染工坊發展協會講師...
宜蘭縣三星鄉公所今天就在紀元農場舉辦2場藍染教學活動，聘請宜蘭染工坊發展協會講師教學，以天然植物作染材，不但提倡環保，也藉此延續藍染文化，讓民眾認識傳統天然染法的工藝文化。圖／三星鄉公所提供
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百年前天然染料是台灣外銷的主角，宜蘭執北台灣藍染之牛耳，頭城與礁溪曾盛極一時，但不敵工廠大批成衣傾銷的衝擊而成為夕陽產業，但近年來健康與環保意識抬頭，加上地方人士大力推廣，宜蘭藍染已成為文創與新傳統的象徵。

宜蘭縣三星鄉公所今天就在紀元農場舉辦2場藍染教學活動，聘請宜蘭染工坊發展協會講師教學，以天然植物作染材，不但提倡環保，也藉此延續藍染文化，讓民眾認識傳統天然染法的工藝文化。

天然染今天開班授課，分2個場次，分別為8點30分至12點30分及下1點至5點，學員響應資源再利用，自備環保杯及圍裙，現場提供70公分見方的棉方巾、天然染材料包等。

「讓社區注入新的能量並培育在地藝術文化人才！」鄉長李志鏞說，鄉公所與人和社區合辦天然染推廣課程，盼重新喚醒「宜蘭人」對在地資源與環保議題的重視，每位學員未來都是天然染的推動者，進而尋找三星鄉之記憶符號與藝術色彩，再將天然染結合觀光產業，帶動觀光旅遊及文創產業

宜蘭縣三星鄉公所今天就在紀元農場舉辦2場藍染教學活動，聘請宜蘭染工坊發展協會講師...
宜蘭縣三星鄉公所今天就在紀元農場舉辦2場藍染教學活動，聘請宜蘭染工坊發展協會講師教學，以天然植物作染材，不但提倡環保，也藉此延續藍染文化，讓民眾認識傳統天然染法的工藝文化。圖／三星鄉公所提供
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宜蘭縣三星鄉公所今天就在紀元農場舉辦2場藍染教學活動，聘請宜蘭染工坊發展協會講師...
宜蘭縣三星鄉公所今天就在紀元農場舉辦2場藍染教學活動，聘請宜蘭染工坊發展協會講師教學，以天然植物作染材，不但提倡環保，也藉此延續藍染文化，讓民眾認識傳統天然染法的工藝文化。圖／三星鄉公所提供
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藍染文創產業
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