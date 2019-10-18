羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



以羅東夜市聞名的宜蘭縣羅東鎮，只有11平方公里，面積之小，名列台灣小鎮前茅，但鎮小卻富有，歷任的鎮長很善於理財，鎮公所開辦的公共造產事業，多達12項，樣樣成功。

這些事業包括停車場、商場。養護所，其中，自營3場公所前停車場、廣庭停車場、立體停車場，委外經營有4場南門地下停車場、公正地下停車場、民生停車場、倉前平面停車場，商場有民生商場、民權商場2場，另外還有羅東鎮養護所、附掛於立體停車場的廣告看板、位處公正國小一偶的「公共藝術樹民細胞」。

內政部評比發現，羅東鎮經營的公營事業，都是依羅東的地方特色及資源來經營有經濟價值的事業，經營首重不與民爭利，先求穩再求好再求進步，廣闢新興事業來增加收入，公共造產所創造的經濟利益都繳入公庫，再由總預算來回饋給鎮民，以營造福利鄉鎮。

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因評比受肯定，羅東鎮公所的公共造產服務設施不但帶來收入，還多次獲內政部評比績優而獲得獎勵金，像今年就以民生停車場參加內政部107年度公共造產服務設施類工作競賽，榮獲類組第一名，獲頒獎勵金新台幣100萬元，內政部今天在嘉義縣創新學院表揚，鎮長吳秋齡親往領獎。