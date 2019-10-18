全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



全運會基隆代表隊授旗出發，4單項有奪金實力。記者游明煌/攝影 分享 facebook 基隆市今年全國運動會今天上午10時，在市府舉行授旗儀式，今年參加選手及隊職員共278人，希望能突破上屆1金2銀3銅的成績。

參賽項目計有田徑、游泳、射箭、羽球、手球、籃球、拳擊、柔道、射擊、桌球、跆拳道、橄欖球、划船、輕艇、鐵人三項、網球、空手道、保齡球及武術共19個項目，每位都是由各單項委員會遴選出來的優秀選手。

典禮由李秘書長銅城為選手授旗，授旗儀式代，議長蔡旺璉代表楊文河秘書、教育處代理處長陳淑貞、體育場長郭台英、體育會余欽明理事長等人為選手們加油打氣並致贈加菜金，預祝旗開得勝。

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教育處説，橄欖球、田徑、游泳及射擊項目都有奪金的實力，希望能突破上屆1金2銀3銅的成績。