親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

三航廈新造型像Costco？桃機：旅客往上看不變

2020大選才真正開始！他認為韓、蔡勝負在30萬票內

全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19聯合報 記者游明煌／即時報導

全運會基隆代表隊授旗出發，4單項有奪金實力。記者游明煌/攝影
全運會基隆代表隊授旗出發，4單項有奪金實力。記者游明煌/攝影
分享
基隆市今年全國運動會今天上午10時，在市府舉行授旗儀式，今年參加選手及隊職員共278人，希望能突破上屆1金2銀3銅的成績。

參賽項目計有田徑、游泳、射箭、羽球、手球、籃球、拳擊、柔道、射擊、桌球、跆拳道、橄欖球、划船、輕艇、鐵人三項、網球、空手道、保齡球及武術共19個項目，每位都是由各單項委員會遴選出來的優秀選手。

典禮由李秘書長銅城為選手授旗，授旗儀式代，議長蔡旺璉代表楊文河秘書、教育處代理處長陳淑貞、體育場長郭台英、體育會余欽明理事長等人為選手們加油打氣並致贈加菜金，預祝旗開得勝。

教育處説，橄欖球、田徑、游泳及射擊項目都有奪金的實力，希望能突破上屆1金2銀3銅的成績。

今年全國運訂19日在桃園市舉行，市府期盼在各位選手努力練習下，能為基隆市帶來好成績。

全運會基隆代表隊授旗出發，4單項有奪金實力。記者游明煌/攝影
全運會基隆代表隊授旗出發，4單項有奪金實力。記者游明煌/攝影
分享
全運會基隆代表隊授旗出發，4單項有奪金實力。記者游明煌/攝影
全運會基隆代表隊授旗出發，4單項有奪金實力。記者游明煌/攝影
分享

基隆全運會
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

潛艦國造傳落腳台船基隆廠 林右昌：全力協助

2019-10-18 14:08

夕陽產業因環保翻身 宜蘭三星用天然染拚觀光產業

2019-10-18 13:32

羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31

花蓮鳳林首座公托家園啟用 已收托9人

2019-10-18 12:41

秋冬參訪台東縣環境教育中心 贈1萬綠點

2019-10-18 11:05

姊妹市合作 韓國蔚山包機到花蓮

2019-10-17 23:36

台船潛艦園區擬設基隆廠 就業機會將增萬個

2019-10-17 23:29

挑戰人生下半場…林應月骨刺復健騎車 征服蘭陽五岳

2019-10-17 23:28

聯合盃作文賽 花蓮明天初賽

2019-10-17 23:07

台東日式宿舍修復 明年底完工

2019-10-17 23:04

被控關說 基隆議員蘇仁和特助澄清沒嗆「釘死所長」

2019-10-17 21:14

基隆千餘職缺徵才媒合率4.4成 科技公司人氣旺

2019-10-17 18:52

影／基隆中正國中3期校舍1億改建啟用 山林圍繞美校園

2019-10-17 16:08

海巡東部分署「客船救援」實兵演練

2019-10-17 15:08

韓國蔚山包機今直飛花蓮 預計前往太魯閣觀光

2019-10-17 14:25

地方自救 花蓮往返韓國蔚山今包機直飛

2019-10-17 14:11

小心！前有帝雉逛大街 太平山設防動物路殺告示牌

2019-10-17 13:05

影／宜蘭丟丟銅音樂節 12國團隊同樂

2019-10-17 11:53

旅遊旺季動物咬傷案多 台東11人施打狂犬病疫苗

2019-10-17 11:26

星巴克回饋基隆 中正區限定點2杯相同飲料買1送1

2019-10-17 09:54

不用跑小巨蛋！民歌巨星蘇澳接力唱3小時 全程免費聽

2019-10-17 09:36

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17

士林夜市骰子牛傳坑客 北市今晚大動作稽查開罰

2019-10-17 21:26

被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42

第二座國民運動中心有望 竹東周邊鄉鎮逾10萬人受惠

2019-10-17 16:30

影／縣長要議員「閉嘴」被批 答詢過程影片全都錄

2019-10-17 21:10

來去南庄住一晚 6項好禮免費送

2019-10-17 16:58

被控關說 基隆議員蘇仁和特助澄清沒嗆「釘死所長」

2019-10-17 21:14

熊海靈主持國慶升旗喊凍蒜 高市府要開罰委辦廠商

2019-10-17 14:25

黃捷批正副市長放生高雄 李四川：請假返鄉還願

2019-10-17 14:53

基隆千餘職缺徵才媒合率4.4成 科技公司人氣旺

2019-10-17 18:52

曾列「重大外逃要犯」 他投入立委選戰強調過去遭栽贓

2019-10-17 16:07

製茶廠停收冬季茶青 新竹茶農憂愁滯銷

2019-10-17 21:17

「跑最快國中生」王彥和拼全運金牌 獎金助母開早餐店

2019-10-17 18:52

要用卡車載！愛心玩偶一天破百箱 家扶一周募得上萬娃娃

2019-10-18 07:47

台船基隆廠擬設潛艦產業園區 上下游增1萬個就業機會

2019-10-17 17:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top