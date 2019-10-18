花蓮鳳林首座公托家園今啟用 已收托9人

2019-10-18 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮第一座公共托育家園落腳鳳林，經過一個月試營運，今天正式揭牌啟用，共12個名額，目前已收托9名，只剩3個名額。縣府表示，會持續覓地擴點，預計明年初在花蓮市社置第二座，後年在玉里、花蓮再設第三和第四座。

鳳林公共托育家園位於鳳林鎮樂活會館後方，由縣府委託東台灣幼兒教保專業促進協會辦理，內部空間約38坪，依嬰幼兒需求，設置有活動區、睡眠區、清潔區、備餐區等空間。

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縣府社會處婦幼科代理科長林鳳珠說，公托家園走社區、小規模形式，可收托12名2個月至2歲嬰幼兒，配置4名托育人員，每月收費1萬1000元，縣府再依身分類別補助3000到7000元，家長實付月費4000到8000元。

經過一個月試營運，今天由縣府副秘書長兼社會處長張逸華、縣議員張懷文、鳳林鎮公所秘書徐誌謙，鎮代會主席林建平等人共同揭牌啟用，並參觀內部設施。

「還好有公托」，鳳林鎮胡媽媽說，第三個寶寶已1歲3個月，因為保母不好找，她在家帶孩子，很開心有縣府委辦的公托家園，比較安心，設備也很不錯，兒子來了一個月，很適應這個環境，她也能回家幫忙生意。

另一個林爸爸說，女兒1歲7個月大，之前是托岳母照顧，現在有公托，就把孩子送過來，讓岳母不用這麼辛苦。