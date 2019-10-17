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外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

被控關說 基隆議員蘇仁和特助澄清沒嗆「釘死所長」

2019-10-17 21:14聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆動保所昨天查獲違法養雞場私下宰殺，但卻爆發關說疑雲，動保所長陳瑞濱指控議員特助嗆「敢開罰敢取締，議員在議會釘死所長」，被指控的議員蘇仁和特助林坤明今天出面，他說，並沒有說敢開罰就釘死所長，只說「那我們議會再說清楚」。

基隆市動保所昨天在七堵華新二路山區，在一處住家廚房後方露天空地及鐵皮屋查獲飼養活雞約110隻，全無依「基隆市 H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」及動物傳染病防治條例設置防鳥圍網設施且入口處未放置消毒槽，又於鐵皮屋旁之屋舍查有屠宰時放血架1座、脫毛機1台及燙毛用大鍋爐1組，脫毛機內有剛宰殺殘餘雞毛，屠體已外運送出、現場環境剛清洗完畢，於廚房內發現1隻雞肉屠體，判定為違法屠宰家禽情形。

動保所依違反動物傳染病防治條例罰鍰，並限1周內完成改善；另違法屠宰家禽部份，依違反畜牧法處2萬元罰鍰，並查封現場屠宰機具，限業者所飼家禽應送至合法屠宰場屠宰。

但查緝時因議員蘇仁和特助林坤明到場，引發關說疑雲。動保所長陳瑞濱在臉書說，動保所獸醫認真負責為食安拚命、為動物福利，24小時不眠不休，卻換來議員服務處派個特助威脅所長敢開罰敢取締，議員議員在議會釘死所長，他已全程錄音錄影。

林坤明說，他沒有說「敢開罰敢取締，議員在議會釘死所長」，但他坦承有說「那我們議會再說清楚」，並沒有放話說要在議會釘死所長，年輕人很衝動，他覺得有點冤枉，但過去就算了。他服務這麼久，服務不少案件，但不會違法關說，但會幫忙民眾申訴，民眾是自己吃，確有殺雞的行為，但沒有賣。

蘇仁和則表示，議員監督市政是職責，不會刻意修理，但如做不好修理也是應該的，如果特助有關說就請所長把錄音帶拿出來，如果沒有就不能亂說，現在誰有那麼大膽去關說？

被查獲的民眾指出，他們殺的雞是給懷孕在台北的女兒吃，因為市府要開單，他們只是找議員希望少罰一點，並沒說不可以開單，也沒有請議員關說，他們也要生活，而且又沒有工作。

基隆動保所昨天查獲違法養雞場私下宰殺。記者游明煌／翻攝
基隆動保所昨天查獲違法養雞場私下宰殺。記者游明煌／翻攝
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議員蘇仁和特助林坤明今天出面說明被控闗說。記者游明煌／攝影
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議員蘇仁和說，特助是去關心，不是關說。記者游明煌／攝影
議員蘇仁和說，特助是去關心，不是關說。記者游明煌／攝影
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基隆傳染病食安
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