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基隆千餘職缺徵才媒合率4.4成 科技公司人氣旺

2019-10-17 18:52聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

勞動部北分署基隆就業中心今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦大型徵才活動，提供1千餘工作機會，共吸引896名求職民眾參與，投遞履歷716人次，初步媒合322人，初步媒合率4.4成。副分署長謝銘欽、立委蔡適應及市議員張耿輝都都到場關心民眾求職狀況。

徵才活動廠商人氣最旺的是智慧光科技吸引46人應徵，初步錄取16位求職者；鑫禾科技也有37人應徵，初步錄取21位求職者；台美壓克力有35人應徵，初步錄取9位求職者，其他廠商也都有不錯成果。

鑫禾科技管理部吳副理表示，近年參加過幾次基隆就業中心舉辦的徵才活動，錄用許多位求職者，目前都穩定就業中，今天前來面試者普遍素質都不錯，只要是積極有熱忱的求職者都會錄用，他建議求職者，加強自我簡介的豐富度，主動展現對公司的了解及得到錄用的高度期待，會讓面試加分不少。

基隆市私立博愛仁愛之家也是透過就業中心的推介，網羅了不少人才，人資劉先生表示，由於尚有人力缺口，今天到現場應徵的求職民眾，只要持有丙級照服員證照或擁有結訓證書都會得到錄用，他提醒面試者可以到就業中心申請照服員就業獎勵，補助金額10萬8000元。

鄭小姐是從Facebook社群平台上得知徵才活動，她今天應徵了2家公司，其中一家約她下周一到公司實地了解工作環境，只要合意便可立即上班。

阮小姐是外籍配偶，她的丈夫因骨刺已1年多無法工作，家中經濟壓力極大。她說雖然面試時很緊張，但由於她表示很樂意配合加班，目前已順利錄取作業員的職缺。

她很感謝就業中心辦理現場徵才活動，讓她可以直接和廠商一對一面談，不必投遞電子郵件、也不必等候通知，當場獲得錄取。她會建議像她這樣不大會寫中文、也不會使用電腦的求職者，除了尋求就業服務員的協助外，也可以參加現場徵才活動，增加被錄取的機會。

蔡適應說，感謝就業中心近期努力媒合，基隆市的就業這幾年有明顯的提升，在今年底他特別協調港務公司，擴大辦理郵輪產業的求職求才就業博覽會，因應基隆港成為國際郵輪母港，相關的人才需求大增，讓就業機會留在基隆。還有台船公司目前鎖定基隆為潛艦國造的重要產業園區，許多國外和國內的廠商，都將進駐基隆，活絡地方產業鏈，預計可以提供將近1萬個就業機會。

他說，加上基隆輕軌相關的北五堵產業園區，未來這三個產業區塊，將會在中長期讓就業機會留在基隆，他會持續為基隆人打拼，讓基隆人留在基隆一起奮鬥。

基隆就業中心盛慧中主任則表示，參加本場次活動的廠商尚有許多職缺持續開放應徵，有興趣的求職朋友隨時可以到基隆就業中心及六堵分站詢問。基隆就業中心電話（02）24225263，六堵分站電話（02）24515020，亦可上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。

勞動部北分署基隆就業中心今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦大型徵才活動，提供1千餘工作機...
勞動部北分署基隆就業中心今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦大型徵才活動，提供1千餘工作機會，初步媒合率4.4成。圖／立委蔡適應提供
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勞動部北分署基隆就業中心今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦大型徵才活動，提供1千餘工作機...
勞動部北分署基隆就業中心今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦大型徵才活動，提供1千餘工作機會，初步媒合率4.4成。圖／基隆就業中心提供
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勞動部北分署基隆就業中心今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦大型徵才活動，提供1千餘工作機...
勞動部北分署基隆就業中心今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦大型徵才活動，提供1千餘工作機會，初步媒合率4.4成。圖／立委蔡適應提供
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基隆輕軌求職徵才活動
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