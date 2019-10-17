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基隆舊漁會公車亭變身巨大繫船柱 另類體驗漁港文化

2019-10-17 18:07聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

「2019基隆潮藝術：流」邀請13組國內外藝術家參展，其中曾志偉團隊把基隆舊漁會公車亭，改造成巨大繫船柱，透過身體進入公車站空間，傳達去體驗更多漁港文化的可能性。

文化局指出，曾志偉團隊「自然洋行建築事務所」，獲選2020威尼斯建築雙年展台灣館參展團隊，今年參與基隆潮藝術以改造基隆公車亭作為入口意象，象徵藝術與居民、旅客交流的首站。

文化局表示，自然洋行團隊田調發現船舶靠岸時，需要碼頭上的繫船柱穩定漂泊，藉由繫船柱巨大化藝術與在地交流首站，形成有趣的景象。

靠近作品欣賞，還可發現白色的浮球上透露「繫船柱在哪裡？」的資訊，邀請參觀者前往鄰近的正濱漁港找尋繫船柱，以不同的角度讓大家與港口再次相遇，感受漁港風情。

今年潮藝術展期從9月27日展至11月8日，展覽期間每周六下午3點將由策展人蘇瑤華導覽。本周安排藝術家張舒晴、陳律佑率領民眾一起進行「記憶封存工作坊」，以公共參與方式，邀請居民及觀光客一同封存屬於基隆的記憶。

文化局表示，封存對象取自在地居民與遊客認為能夠代表基隆的物件，除了製作封存小物，也能將成品呈現在潮藝術作品中，透過封存動作喚起民眾記憶中基隆的想像。展覽資訊可上潮藝術臉書粉絲專頁查詢，網址：https://www.facebook.com/keelungciao2019/，上官方網站查詢，網址： https://keelungciao2019.com.tw/。

「2019基隆潮藝術：流」邀請藝術家參把基隆舊漁會公車亭，改造成巨大繫船柱，傳達...
「2019基隆潮藝術：流」邀請藝術家參把基隆舊漁會公車亭，改造成巨大繫船柱，傳達體驗更多漁港文化的可能性。圖／文化局提供
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「2019基隆潮藝術：流」邀請藝術家參把基隆舊漁會公車亭，改造成巨大繫船柱，傳達...
「2019基隆潮藝術：流」邀請藝術家參把基隆舊漁會公車亭，改造成巨大繫船柱，傳達體驗更多漁港文化的可能性。圖／文化局提供
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基隆威尼斯建築雙年展文化局
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