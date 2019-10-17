基隆中正國中3期校舍1億改建啟用 山林圍繞美校園

2019-10-17 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市中正國中三期校舍改建今啟用，花1億多元，包含設備完善的三層樓16間教室、安全的中央階梯、廣大的室外籃球場與便利的無障礙電梯，從中正公園遠眺，可欣賞隱身蓊鬱山林的中正國中校舍，學校以中央階梯為人行縱軸動線，串連教學區與行政區，校園道路規劃人車分道，假日時間也歡迎市民造訪，共享美麗校園景觀。

市長林右昌、立委蔡適應及多名議員參加落成啟用典禮，3期校舍工程自106年3月開工，108年8月完工，總經費1億1700萬元，林右昌感謝感謝辦理校舍整建歷任校長，讓校舍工程如期如質竣工，提供所有師生更好的教學環境。

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林右昌指出，在3期校舍工程告一段落之後，接著在年底就要進行中正國中活動中心的改建，預計2年的工期完工之後，校舍改建的最後一哩路便可大功告成，接著將有煥然一新的宏偉校舍，矗立在依山傍海的三沙灣山頭。