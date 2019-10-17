韓國蔚山包機今直飛花蓮 預計前往太魯閣觀光

2019-10-17 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



為搶救觀光市場，地方政府決定自己找客源。花蓮市公所與姐妹市韓國蔚山廣域市合作包機直航，今天首航搭載韓國客121人，上午11時降落花蓮航空站，市長魏嘉賢等人熱烈歡迎，為花蓮觀光注入強心針，這也是首次有韓籍航空公司包機至花蓮。

韓國蔚山廣域市自1981年與花蓮市締結姐妹市至今，38年來首次由釜山航空包機直航，直飛航程約需2小時。今天韓國旅客一下機，就受到熱烈歡迎，每位遊客均被掛上迎賓花圈，還有花蓮名產麻糬等伴手禮，韓國客也拿起手機拍照，紀念花蓮跟蔚山兩地直航歷史的一刻。

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來自蔚山的121名韓國客，今起預計停留4天3夜，入住花蓮1晚，將前往太魯閣國家公園、七星潭、東大門夜市等地及北部景點；花蓮也有161人飛往韓國蔚山，參訪當地輕能源、鯨魚文化特區等建設景點，行銷2地觀光。

「中央跟地方一起行銷觀光」花蓮市長魏嘉賢表示，把城市行銷出去，讓更多人能到家鄉來旅遊觀光，日前拜訪姊妹市時有包機的想法，很高興得到蔚山廣域市長的大力支持，未來希望能有定期的航班，能讓蔚山、釜山附近幾百萬的韓國居民可來花蓮旅遊，深度體驗花蓮美好。

韓國蔚山廣域市觀光振興科長崔平煥說，我很喜歡太魯閣國家公園風景，希望花蓮跟蔚山以後能開啟定期航班，交流更擴大。