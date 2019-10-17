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小心！前有帝雉逛大街 太平山設防動物路殺告示牌

2019-10-17 13:05聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

林務局羅東林區管理處發現，太平山區內的「宜專一線」及「翠峰林道」2條遊客開車主要通行的道路，近年來，常會目擊到帝雉、山羌、黃喉貂等，在道路上頻繁活動。

羅東林區管理處為保護野生動物，預防路殺，本月起，設置注意動物出沒告示牌，提醒開車的遊客：「注意動物，減速慢行！」

羅東林區管理處指出，告示牌設在這兩條道路的沿線，各有4面，提醒用路人注意野生動物穿越道路，並減速慢行，減少野生動物路殺事件發生，4面告示牌代表物種分別為鳥類、哺乳類及蛇類，動物圖片採用黑色剪影方式表現，搭配反光效果提醒用路人，以注意到不同類別的野生動物。

羅東林區管理處表示，其中，又名「羌仔虎」的黃喉貂，近年來被遊客目擊的次數漸增，最大特徵是有個鮮黃色喉部，主要以小型哺乳類為獵物，有時以群體合作方式獵捕山羌等較大型野生動物。

羅東林區管理處表示，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區位處海拔500至2000公尺之間，屬中高海拔的山林環境，擁有豐富的自然生態，也是野生動物重要的棲息環境，希望透過警示牌提醒遊客行車減速，維護自身安全外，也保護野生動物的安全。

羅東林區管理處提醒，如發現遭到路殺的野生動物，可協助紀錄相關資訊上傳FB公開社團「路殺社」或「台灣野生動物路死觀察網」，其係由特生中心創立，透過公民參與與回報、專業人員辨識並將資料累積記錄於資料庫，一同參與發掘生活中的環境問題，保護野生動物並珍惜生命。

林務局羅東林區管理處發現，太平山區內的「宜專一線」及「翠峰林道」2條遊客開車主要...
林務局羅東林區管理處發現，太平山區內的「宜專一線」及「翠峰林道」2條遊客開車主要通行的道路，近年來，常會目擊到帝雉、山羌、黃喉貂等，在道路上頻繁活動。圖／林務局羅東林區管理處提供
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羅東林區管理處為保護野生動物，預防路殺，本月起，設置注意動物出沒告示牌，提醒開車...
羅東林區管理處為保護野生動物，預防路殺，本月起，設置注意動物出沒告示牌，提醒開車的遊客：「注意動物，減速慢行！」圖／林務局羅東林區管理處提供
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羅東太平山
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