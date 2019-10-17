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池上幸福巴士免費試乘 彌補客運到不了地方

2019-10-17 13:54中央社 台東縣17日電

助民眾及長者有更便捷交通，彌補公路客運的不足，台東池上鄉公所特別開辦「幸福巴士」服務，即日起至12月31日為試營運期間免費搭乘，歡迎民眾多加利用。

池上鄉長張堯城表示，幸福巴士廂型車是由池上國際同濟會募款捐贈鄉公所，後座配置升降平台可載運行動不便、需坐輪椅的民眾。

服務路線分為一條固定路線及彈性預約路線，固定路線主要針對鄉內公路客運無法到達的福文、慶豐及大坡村等地，提供公車站點式運輸服務。

彈性預約路線則是專為長者及行動不便者服務，只要在搭乘的前一天撥打預約專線：0905-862955，幸福巴士就會到府接送，提供鄉民日常採買、洽公或鄰近就醫載送服務。

張堯城指出，免費試營運期間，所需費用由公所追加預算辦理，試營運也作為鄉內公路運輸需求量能的參考。為使服務能持續，將爭取交通部公路總局補助，未來以使用者付費及需求高者免費2方式並行，規劃明年1月1日起，搭乘幸福巴士每趟不限里程新台幣10元，接送至關山慈濟醫院一趟20元，低收入戶、身障者及其必要陪伴者一人免費。

鄉公所表示，鄉內有些地區道路較狹窄，幸福巴士能取代一般公車無法駛入的便利性，也減少乘客下車後步行距離，對年長者、行動不便的民眾提供更方便安全的乘車選擇。

巴士公車身障者台東
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