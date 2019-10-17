影／宜蘭丟丟銅音樂節 12國團隊同樂

2019-10-17 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」昨晚開幕，持續到本月20日，10月20日當天下午4點，要在宜蘭運動公園體育館舉辦的閉幕音樂會，壓軸演出是世界各國合組百人大樂團，大合奏演出宜蘭民謠「丟丟銅」。

今年參與的國外團隊有美國、蒙古國、西班牙、印尼、菲律賓、波蘭、香港、日本、俄羅斯、墨西哥、泰國等11個國家，加上8個台灣團體。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

音樂多元，有蒙古大漠、海島沖繩、浪漫拉丁風情以及台灣傳統國樂的歡慶樂章，墨西哥拉卡翠娜樂團，帶來富墨西哥文化的曲目，一起用音樂帶著民眾去旅行。

每日晚間7點半在宜蘭演藝廳都有專場演出，由外國團隊和本國樂團連袂演出，參與演出的台灣團隊中，17日晚上宜蘭高中絲竹樂團、18日晚上聲納合唱團、19日晚上蘭陽舞蹈團。

同時，主辦單位宜蘭市公所等，安排縣內慈善教育巡迴演出，今天到幸福轉運站，由西班牙桑蒂斯特班樂團、日本東風平炎舞，與「米寶小作所」的身心障礙學員聯演邦喬飛的「Its my life」，嗨翻全場。

除此外，慈善交流也到國立陽明大學附設醫院，療傷止痛。

市長江聰淵說，丟丟銅音樂節搭起世界藝術橋梁同時，與公益團體結合，讓他們的所學也可以與國際接軌，與音樂家交流，是很難得的體驗，正面幫助他們成長，愛與關懷的力量可以透過音樂相互結合，成為城市的典範。

音樂節藝術總監李建興表示，丟丟銅蘭城國際音樂節除了成功地在國際行銷宜蘭外，也凝聚了宜蘭人的共識，不只是文化的呈現，更是都市榮耀的象徵。

另外，10月20日下午4點在宜蘭運動公園所舉辦的閉幕音樂會中，將邀請總統府音樂會的音樂總監柯智豪，編寫世界大合作「音樂環遊世界」，以DJ和樂團合奏，加上燈光秀，用世界各國旋律串起的聲光秀，讓各國的音樂更貼近觀眾。