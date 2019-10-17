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影／宜蘭丟丟銅音樂節 12國團隊同樂

2019-10-17 11:53聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」昨晚開幕，持續到本月20日，10月20日當天下午4點，要在宜蘭運動公園體育館舉辦的閉幕音樂會，壓軸演出是世界各國合組百人大樂團，大合奏演出宜蘭民謠「丟丟銅」。

今年參與的國外團隊有美國、蒙古國、西班牙、印尼、菲律賓、波蘭、香港、日本、俄羅斯、墨西哥、泰國等11個國家，加上8個台灣團體。

音樂多元，有蒙古大漠、海島沖繩、浪漫拉丁風情以及台灣傳統國樂的歡慶樂章，墨西哥拉卡翠娜樂團，帶來富墨西哥文化的曲目，一起用音樂帶著民眾去旅行。

每日晚間7點半在宜蘭演藝廳都有專場演出，由外國團隊和本國樂團連袂演出，參與演出的台灣團隊中，17日晚上宜蘭高中絲竹樂團、18日晚上聲納合唱團、19日晚上蘭陽舞蹈團。

同時，主辦單位宜蘭市公所等，安排縣內慈善教育巡迴演出，今天到幸福轉運站，由西班牙桑蒂斯特班樂團、日本東風平炎舞，與「米寶小作所」的身心障礙學員聯演邦喬飛的「Its my life」，嗨翻全場。

除此外，慈善交流也到國立陽明大學附設醫院，療傷止痛。

市長江聰淵說，丟丟銅音樂節搭起世界藝術橋梁同時，與公益團體結合，讓他們的所學也可以與國際接軌，與音樂家交流，是很難得的體驗，正面幫助他們成長，愛與關懷的力量可以透過音樂相互結合，成為城市的典範。

音樂節藝術總監李建興表示，丟丟銅蘭城國際音樂節除了成功地在國際行銷宜蘭外，也凝聚了宜蘭人的共識，不只是文化的呈現，更是都市榮耀的象徵。

另外，10月20日下午4點在宜蘭運動公園所舉辦的閉幕音樂會中，將邀請總統府音樂會的音樂總監柯智豪，編寫世界大合作「音樂環遊世界」，以DJ和樂團合奏，加上燈光秀，用世界各國旋律串起的聲光秀，讓各國的音樂更貼近觀眾。

宜蘭運動公園體育館閉幕音樂會，免費索票，可洽宜蘭演藝廳各售票點或宜蘭市公所。

「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」昨晚開幕。圖／宜蘭市公所提供
「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」昨晚開幕。圖／宜蘭市公所提供
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「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」慈善教育巡迴演出，今天到幸福轉運站，由西班牙桑蒂...
「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」慈善教育巡迴演出，今天到幸福轉運站，由西班牙桑蒂斯特班樂團、日本東風平炎舞，與「米寶小作所」的身心障礙學員聯演邦喬飛的「Its my life」，嗨翻全場。記者羅建旺／攝影
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「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」慈善教育巡迴演出，今天到幸福轉運站，由西班牙桑蒂...
「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」慈善教育巡迴演出，今天到幸福轉運站，由西班牙桑蒂斯特班樂團、日本東風平炎舞，與「米寶小作所」的身心障礙學員聯演邦喬飛的「Its my life」，嗨翻全場。記者羅建旺／攝影
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「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」昨晚開幕。圖／宜蘭市公所提供
「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」昨晚開幕。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭市長江聰淵說，丟丟銅音樂節搭起世界藝術橋梁同時，與公益團體結合，讓他們的所學...
宜蘭市長江聰淵說，丟丟銅音樂節搭起世界藝術橋梁同時，與公益團體結合，讓他們的所學也可以與國際接軌，與音樂家交流，是很難得的體驗，正面幫助他們成長，愛與關懷的力量可以透過音樂相互結合，成為城市的典範。 記者羅建旺／攝影
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樂團音樂會墨西哥
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