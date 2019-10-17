旅遊旺季動物咬傷案多 台東11人施打狂犬病疫苗

2019-10-17 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東即時報導



衛福部台東醫院統計今年8至10月期間，總計有11人因遭野生動物或是貓狗咬傷到院求診，依醫師診斷或傷患要求，公費或自費施打狂犬病疫苗；院方初步推估，施打疫苗個案增多疑似與旅遊高峰呈現正相關。

衛福部台東醫院指出，台東醫院是衛福部疾管署指定接種狂犬病疫苗及免疫球蛋白的專責醫院，今年8月院方發現，因動物咬傷求治的傷患數量增加，8月份5例、9月份5例，10月初仍有1例；分別遭鼬獾、錢鼠、松鼠，獼猴及犬貓等動物咬傷。

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台東醫院藥劑科主任范龍昇提醒，暴露後狂犬病疫苗完整的療程需接種4劑，時程為第0天（傷口暴露後接種第1劑當天為第0天）、第3天、第7天和第14天，沒有完成療程可能會造成防護力不足，因此醫護人員都會叮嚀就診民眾按時報到。

台東醫院旅遊醫學科醫師陳祚冰強調，一般民眾因工作、就學、旅遊等需求，出國前往高風險狂犬病國家，建議規劃自費「預防」接種狂犬病疫苗3劑（第0、7、21天），更重要的是若遭受動物咬傷，回國後仍要追補打2劑。