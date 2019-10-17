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星巴克回饋基隆 中正區限定點2杯相同飲料買1送1

2019-10-17 09:54聯合報 記者游明煌／即時報導

星巴克基隆新豐門市店為回饋民眾，自即日起到25日，周一到周五每天上午11時到晚間8時，凡中正區民眾憑身分證或學生證，點購兩杯相同飲料，買一送一。基隆市議員張淵翔表示，感謝星巴克的敦親睦鄰，增加生活中的小確幸。

張淵翔今天說，謝謝星巴克新豐門市對中正區民眾的友善，因為他記得上次推出此活動時，只提供附近幾個里，他這次特別致電給新豐店店長，希望中正區全區都能享有此優惠，星巴克新豐店店長告知下次活動會先與總公司協調爭取，結果這次該店活動就是全中正區都適用。

張淵翔表示，自即日起到25日，周一到周五每天上午11時到晚間8時，凡中正區民眾憑身分證或學生證，點購兩杯相同飲料，買一送一。相同飲料是指相同口味、容量、冰熱皆一致。

星巴克回饋基隆，中正區民眾點2杯相同飲料買1送1。記者游明煌／攝影
星巴克回饋基隆，中正區民眾點2杯相同飲料買1送1。記者游明煌／攝影
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星巴克回饋基隆，中正區民眾點2杯相同飲料買1送1。記者游明煌／攝影
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星巴克基隆
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