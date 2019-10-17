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不用跑小巨蛋！民歌巨星蘇澳接力唱3小時 全程免費聽

2019-10-17 09:36聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

不用跑小巨蛋，不用買門票，2019蘇澳民歌音樂會周末（10月19日）要在蘇澳文化國中登場，集合李明德、葉佳修、于台煙、羅吉鎮等10組知名民歌手齊聚演唱，分享多首經典懷念民歌，全程免費入場聆賞。

蘇澳鎮長李明哲指出，這場民歌盛會在串聯蘇澳觀光資源，聯合產業共同行銷，也下繼上半年度的冷泉季系列活動後，下半年度推出的「冬遊蘇澳系列活動」，迎接冬季到訪的各地遊客的首場活動。

2019蘇澳民歌音樂會10月19日下午4點30分在蘇澳鎮文化國中（蘇澳鎮新馬路2號）正式開幕，邀請知名民歌手齊聚蘇澳，包括李明德、羅吉鎮、葉佳修、于台煙、邰肇玫、于冠華、凃佩岑、伍浩哲、王海玲及陳宏銘等10組民歌手，超過3小時不間斷的演唱，讓民眾一飽耳福。

蘇澳鎮公所表示，除民歌演唱外，邀請知名文創市集聯合展攤，現場並響應愛心公益活動，民眾凡捐出1到6張不等未開獎發票(實際發票張數依各攤現場規定為主，兌完為止)，即可免費兌換各類DIY互動體驗課程。

DIY互動體驗課程種類創意多元，有電燒木、拼布、手縫DIY、手作蜜餞、咖啡品茗、乾燥花、貝類手飾教作等精緻手作互動課程(各攤兌換方式依現場公告)，數量有限，一人限換1次，兌換時間從下午3點開始，換完為止。

同時，活動現場可憑2張未開獎發票兌換摸彩券一張，有機會抽到iPhone11、Air Pods等大獎，活動現場打卡或至IG分享活動資訊，可獲得一米特水果布丁1份，秀出與蘇澳景點合影即兌換50元市集消費抵用券。

2019蘇澳民歌音樂會周末（10月19日）要在蘇澳文化國中登場，集合李明德、葉佳...
2019蘇澳民歌音樂會周末（10月19日）要在蘇澳文化國中登場，集合李明德、葉佳修、于台煙、羅吉鎮等10組知名民歌手齊聚演唱，分享多首經典懷念民歌，全程免費入場。圖／蘇澳鎮公所提供
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