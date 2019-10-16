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「普悠瑪事故」專案理賠 今起台東社會處再設窗口受理

2019-10-16 20:12聯合報 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府自今天起於社會處二樓專案會議室協助台鐵局再次設立「1021普悠瑪事故」專案理賠服務窗口，加速完成理賠作業，讓傷者早日回歸正常生活。

縣府社會處表示，這次專案理賠受理窗口服務時間自今天下午1點30分起至18日下午5點止，比照今年4、5月間駐點開設專案窗口模式，辦理單據審核作業及各項疑慮雙向溝通。

服務窗口有鐵路局運務處、運轉科、營業科、主計室、法規小組等人員進駐，提供事故受傷旅客或家屬理賠相關需求受理服務，事故傷者或家屬可在服務時間內至社會處二樓專案會議室窗口辦理。

台東縣政府自今天起於社會處二樓專案會議室協助台鐵局再次設立「1021普悠瑪事故」...
台東縣政府自今天起於社會處二樓專案會議室協助台鐵局再次設立「1021普悠瑪事故」專案理賠服務窗口，提供事故受傷旅客或家屬理賠相關需求受理服務。圖／台東縣政府提供
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事故台鐵普悠瑪
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