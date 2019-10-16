建置花東偏鄉照顧網 門諾台東長濱據點開張
2019-10-16 19:23中央社 花蓮縣16日電
門諾基金會在花東偏鄉建置照顧網絡，台東縣長濱工作站今天開幕，成為第13個據點，提供長照巴士、家庭照顧者支持團體、愛心輔具等服務，助花東長輩能安心過老年生活。
門諾基金會董事長陳永興表示，長濱是交通不易到達的海濱鄉，人口老化是台東全縣第一，在全鄉7246人口中，就有1699人是65歲以上高齡長者，比例23.45%；獨居長者有315人，身心障礙人數有645人，這些數據反映的正是從事長照22年的門諾基金會肯定要進駐的地點。
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目前門諾基金會長濱工作站提供各項服務，其中社區整體照顧體系（A個管）、長照巴士、家庭照顧者支持團體、愛心輔具銀行為重點服務，希望提供給長濱鄉的高齡長輩們更多資源。
陳永興說，一直想做東部U型長照網絡，從花蓮綜合服務中心、玉里服務中心為核心，繞過海岸山脈沿海線建立了12個工作站，目前最南端為台東東河鄉。而鐵路未到達的「偏鄉中的偏鄉」例如長濱是其中一站，成功鎮也將是拓展的考量地點。
上午開幕剪綵儀式，長濱天主堂吳若石神父也特地前來祝賀，他笑稱自己是瑞士出生的長濱人，很高興見到門諾基金會一起來偏鄉從事長期照護。陳永興也向神父致意，他提及也許就是吳神父的足療，使得長濱鄉長者長壽，希望吳神父長命百歲，安心在長濱頤養天年。
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