親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／桃猿三局上連3安再攻2分 4:0領先兄弟

「海中玫瑰」失蹤 綠島鄉民飽受指責盼揪真相

2019-10-16 19:23中央社 台東縣16日電

台東縣政府在綠島石朗海底復育的海中玫瑰–硨磲貝，50顆全部失蹤，網路群起攻擊綠島鄉民。綠島鄉長謝賢裕今天出面抗議，希望台東縣政府查明失蹤原因。

童話世界美人魚裡的大棒殼，又稱「海中玫瑰」，因成長不易，且數量少，台東縣政府今年6月間在綠島石朗保護區和溫泉港附近各復育50顆。

台東縣政府最近發現石朗海底的50顆完全不見了，媒體報導硨磲貝遭到盜採。

今天消息在社群網站引起關注，網民一面倒指向盜採事件和綠島潛水業者或是漁民有關，島上鄉民感覺受到委屈。

一名綠島鄉民PO文表示，他在颱風丹娜絲過後7月25日潛水，就發現這個鐵籠已翻覆，裡面空空的，當時不知道它的用途，於是在臉書「就是愛綠島」群組PO照問網友，許多人都不知道用途，也有人留言是被海水推翻的。

綠島鄉長謝賢裕今天透過影片為綠島鄉民喊冤，他說，台東縣政府農業處在推動這復育計畫時並未告知綠島鄉公所，現在網路又群起攻擊綠島鄉民，希望台東縣政府能好好調查此事，還給綠島鄉民清白，不要重創綠島的觀光產業。

謝賢裕說，這則新聞引起網民和綠島漁民論戰，縣政府只說查獲盜採要嚴辦，但沒說出是綠島鄉民還是遊客盜採，希望台東縣政府能查清楚。復育的鐵籠在7月就發現被颱風吹翻覆，當時硨磲貝是不是被食用貝類的魚類叼走，或是真的就被盜採，都沒查清楚，外界對綠島鄉民盜採的揣測，對綠島造成傷害。

謝賢裕表示，綠島鄉民這幾年對綠島漁業、生態保育積極參與，也看到很好的成果，因此他要對對這些不實的抹黑提出嚴正的抗議，也希望台東縣政府找出真正原因。

他同時呼籲台東縣政府，日後有類似的復育推動，能知會綠島鄉公所、海巡署、保育單位，大家共同來守護這些保育的品種，不要因單一事件，造成地方被污名化，重創地方保育成果。

綠島台東漁民
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

還差2100公尺！宜蘭柯林環線自行車道 將補最後一哩路

2019-10-16 17:02

開罰釘死所長？基隆查違法養雞場爆關說疑雲 議員否認

2019-10-16 16:41

照顧獨老、身障者 花蓮縣府近10年送餐服務7萬人次

2019-10-16 16:15

雙北人不買基隆房子網掀戰 林右昌：基隆其實已改變

2019-10-16 14:33

影／丟丟銅蘭城國際音樂節開幕 各國「旅行者之歌」首演

2019-10-16 13:23

花蓮文創園區被噴除草劑 縣府擬自治條例非農地禁用

2019-10-16 13:15

太平山山毛櫸轉黃了！19日起交通管制

2019-10-16 12:32

公家超市免費給！宜蘭五結物資銀行開張 2周任選3件

2019-10-16 11:37

德國金牌農村Benroth訪台東 將台東風情帶回分享

2019-10-16 11:10

基隆市長盃田徑賽全運會選手拚戰 中山高中11金亮眼

2019-10-16 10:34

陳爸走了 孩子的書屋運作如常

2019-10-16 00:22

蘇花改隧道大型抽風機 空運抵台

2019-10-15 23:43

募300書包 展望獅子會環島送愛

2019-10-15 23:42

救災檢討 宜縣籌建大型機具、人力資料庫

2019-10-15 23:40

花蓮爺奶貼布畫創作 拼出當年婚禮

2019-10-15 23:10

影／「鑽石鏈鋸」切割斷橋橋面第一刀 火花四射

2019-10-15 20:02

就愛她的工夫 台東9旬老翁每月一次坐車百里剪髮

2019-10-15 17:39

樟樹被環狀剝皮 學者：非要樹死、研判想要扦插繁殖

2019-10-15 17:20

台東棒球村投1.12億修繕 OT委外經營多元活化

2019-10-15 16:32

影／馬頭琴音獻給昭應宮媽祖 另類宗教藝文交流

2019-10-15 16:07

影／母和牛握壽司超好吃 基隆這家店還有老饕肉

2019-10-15 15:30

太惡劣！基隆田寮河15行道樹被環狀剝皮、砍斷

2019-10-15 15:08

誰在太平溪人工濕地丟垃圾漁網 台東環保局要抓人

2019-10-15 15:07

苦等62年 花蓮阿美族阿公終拿回土地

2019-10-15 14:48

為觀塘藻礁請命 邱傑：蘇貞昌拒開言路的迷信與傲慢

2019-10-15 14:41

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

接副市長任務 黃珊珊：讓「柯黑」王世堅的梗變少

2019-10-16 11:41

作繭自縛？柯文哲「大巨蛋」政策急轉彎的幕後原因

2019-10-16 08:57

北市興隆公宅漏水、壁癌… 啟用未1年投訴近2千件

2019-10-16 00:06

雙北人不買基隆房子網掀戰 林右昌：基隆其實已改變

2019-10-16 14:33

汐民線爭議 侯友宜：雙北市政一起走

2019-10-16 10:14

兒昏迷指數3到清醒能走 老父謝醫也謝城隍3聖筊

2019-10-15 19:47

南寮旅服中心將變身親子樂園 增設18公尺長滑梯

2019-10-16 15:12

林佳龍田尾視察遭嗆亂砍樹 女鄉民：夏天熱到靠北

2019-10-16 14:57

開罰釘死所長？基隆查違法養雞場爆關說疑雲 議員否認

2019-10-16 16:41

奮起湖么妹山莊遭拆 主人喊冤：家族日治時代住到現在

2019-10-15 19:45

林佳龍宣布員林百果山風華再現計畫 里長：每次都落空

2019-10-16 14:28

廢油傾洩滿地 金門主要通道封路3小時清理

2019-10-16 15:29

代理高雄市長首日無公開行程 葉匡時：被懷疑在家睡覺

2019-10-16 13:14

基隆打卡熱點阿根納造船廠變馬桶墳場 遊客傻眼

2019-10-16 17:24

竹南頭份運動公園綠迷宮移除水利處擬設地景遊樂設施

2019-10-15 22:29

新北試辦行動鄰長見成效 明年將推廣到全市

2019-10-16 10:36

新八里行政大樓2000坪超大辦公空間 年底啟用

2019-10-15 19:48

桃園國際風箏節近千造型風箏 首創空中劇場、特技劇碼

2019-10-16 07:36

新北提早為清潔隊員賀節 各區隊利用回收物裝扮

2019-10-16 14:08

國慶升旗主持人喊凍蒜 高市觀光局代局長：覺得不滿意

2019-10-16 12:34

河川區容積移轉 桃園率先實施

2019-10-15 22:38

新北首座彈塗魚主題特色公園 再等1個月就能玩

2019-10-15 20:02

抗議大巨蛋案 台聯：若發建照要罷免柯文哲

2019-10-16 16:20

送你轎車鑽戒金媽祖…全台馬拉松 這縣市最好康

2019-10-16 11:00

葉匡時代理高市長職務首日 到林園訪民進黨團總召

2019-10-16 15:26

扶養率41.79%超過全台平均 雲林高齡少子化考驗嚴峻

2019-10-16 13:51

扯！苗栗通霄自來水不到3天就破管停水1次

2019-10-15 19:55

影／「鑽石鏈鋸」切割斷橋橋面第一刀 火花四射

2019-10-15 20:02

不忍家鄉成極限老人村 八年級生回鄉打拚翻轉偏鄉

2019-10-16 11:38

別跟荷包過不去 新北在這設900支監視器抓違規車

2019-10-16 13:22

新北、基市府聘雇員 明年起未休完假可換錢

2019-10-15 23:42

鳳山警分局今動土 李四川幽默協商盼提早完工

2019-10-16 12:40

大巨蛋強渡關山惹議 黃景茂鬆口：部分委員有質疑

2019-10-15 20:39

基隆這對夫妻結褵67年 林右昌：鑽石級神仙眷侶

2019-10-15 20:01

韓請假代理市長葉匡時沒行程？ 李四川：他在市府開會

2019-10-16 11:36

蘇花改隧道大型抽風機 空運抵台

2019-10-15 23:43

大巨蛋爭議 議員簡舒培痛批：北市府猶如強姦都審委員

2019-10-16 09:28

105市道改善林口往八里路況 最快3年完工

2019-10-15 23:58

柯文哲主導大巨蛋都審？ 林洲民：我的感覺跟大家一樣

2019-10-16 11:11

流感疫苗延後開打 自費疫苗搶手

2019-10-16 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top