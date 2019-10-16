簽訂策略聯盟 救國團全台據點海大師生、員工享優惠
2019-10-16 17:42
聯合報 記者邱瑞杰
／即時報導
國立台灣海洋大學今天與中國青年救國團簽署多元合作方案備忘錄，共享教育資源，推動學生社團活動合作。海大師生、員工未來在救國團全台營運的活動中心、運動中心等據點，都將享有優惠。
海大校長張清風與救國團主任葛永光今天代表雙方簽署多元合作方案備忘錄，未來雙方將相互提供教學與訓練所需場域及師資，共同推動相關教育訓練課程，並在行銷媒介版面、通路、平台、設備資源交流合作，達成資源共享、人才培訓及多元合作目標。
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張清風說，長期以來海洋大學與救國團不論在學生社團活動、教育訓練或研習課程等合作都相當密切，許多包括海外青年的營隊活動也都與救國團一起辦理，希望透過這次的簽約，未來在青年服務與人才培育合作，打造安祥、快樂、健康的社會。
葛永光表示，救國團已與全國90多所學校簽訂多元合作方案，救國團在全國的活動中心、運動中心、旅行社及終身學習中心，都能能嘉惠合作學校的教職員工生，有效運用雙方人力、場地、施設的硬體、軟體教學資源，為學生打造優質學習環境。
海大學生未來也將透過救國團志工培訓，參與「基隆市大專青年服務員」及「中國青年救國團各營隊大專服務員」訓練，擴大參與社群服務，到社會福利基金會或機構從事相關服務、協助社區學童課後輔導、參與社區美化服務活動或駐點帶領社區民眾參與青年讀書會。
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