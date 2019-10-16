基隆打卡熱點阿根納造船廠變馬桶墳場 遊客傻眼
2019-10-16 17:24
聯合報 記者游明煌
／即時報導
基隆知名網紅打卡熱點「阿根納造船廠」，電影「美國隊長」曾來此拍照取景，因被拆了一半，加上鋼筋裸露，殘破美感吸引不少遊客造訪。但近日遊客發現角卻成「馬桶墳場」，堆積不少馬桶、洗手台，與美景格格不入，希望趕快清走。
阿根納造船廠建於1967年，市府公告為歷史建築，土地為私人所有，業主已進行整體規畫設計。造船廠因為拍起照來有特別構圖，很有殘破美感，加上對面對是正濱漁港色彩屋，每逢假日都吸引不少人潮，目前也是基隆市府力推的觀光景點，潮藝術活動也在此辦理，市府用燈光點亮造船廠，很有特色，吸引民眾駐足。
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但日前卻有遊客反映，近日造船廠旁的空地角落，被丟棄一堆廢棄磁磚、馬桶、洗手台等物，十分雜亂，遊客形容有如「馬桶墳場」，讓遊客覺得很誇張，令人傻眼。土地現場管理人員表示，這些馬桶是董娘的一間汽車旅館拆除下來的，近日就會清理，只是先堆置在角落，會請環保局加以協助。
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