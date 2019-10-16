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還差2100公尺！宜蘭柯林環線自行車道 將補最後一哩路

2019-10-16 17:02聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣柯林自行車環線道路從廣興橋至北成橋，仍有2100公尺尚未舖設，此案向水利署...
宜蘭縣柯林自行車環線道路從廣興橋至北成橋，仍有2100公尺尚未舖設，此案向水利署及體育署爭取工程經費5千萬元，預計明年6月底完成。圖／陳歐珀服務處提供
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宜蘭縣柯林自行車環線道路從廣興橋至北成橋，仍有2100公尺尚未舖設，立法委員陳歐珀今天邀集水利署、體育署及冬山鄉公所等單位會勘。

陳歐珀指出，此案向水利署及體育署爭取工程經費5千萬元，今年11月底前完成工程發包，預計明年6月底，建置完成「最後一哩」自行車道。

經濟部水利署第一河川局副局長林德清表示，除建置自行車道外，並改善羅東溪柯仔林堤防，包括環境改善與整治工程，沿線高灘地綠美化，完成後，柯仔林堤防沿岸不再是荒煙蔓草，而將會是綠草如茵，美不勝收。

宜蘭縣議員張秋明感謝陳歐珀爭取，實現地方多年期待，也感謝水利署及體育署的經費補助，讓此案得以順利進行，柯林堤防工程完成後，也會請柯林社區協助維護，善用相關資源，有利推廣及帶動在地觀光。

他並建議工程設計單位留意自行車道的夜間照明，以維護夜間運動民眾安全，也請陳委員繼續幫忙爭取「景觀橋」的經費，橋梁設計不只美觀，更要注意安全設計。

陳歐珀答應會全力爭取，雖然河川整治工程，無法一次到位，但會持續推動，逐步完成，景觀橋興建，也會再繼續努力爭取。

宜蘭縣柯林自行車環線道路從廣興橋至北成橋，仍有2100公尺尚未舖設，立法委員陳歐...
宜蘭縣柯林自行車環線道路從廣興橋至北成橋，仍有2100公尺尚未舖設，立法委員陳歐珀（右2）今天邀集水利署、體育署及冬山鄉公所等單位會勘。圖／陳歐珀服務處提供
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自行車水利署陳歐珀
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