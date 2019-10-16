海上鐵男惡浪競技 鏢旗魚開跑了

2019-10-16 17:29 中央社 台東縣16日電



東北風吹起，海面翻起白浪，吸引旗魚浮出水面戲水。台東新港區漁會鏢旗魚大賽已開跑，這2天有2尾旗魚入港，今年的競賽延長為1個月至11月15日止。

「別人的壞天氣，就是我們討海人的好天氣」，新港區漁會漁市場主任李宏勇說，這幾天東北風增強，或許再過幾天進入東北季風的季節，惡劣的天氣也正是捕旗魚的季節。

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新港區漁會今年度的鏢旗魚大賽從10月15日開始，過去只有2個星期，今年特別延長到11月15日。分成最大尾組和最多組，2組的第1名獎金都是新台幣2萬元。

李宏勇表示，限新港區漁會漁民的鏢旗魚作業船才可參加，流刺網和延繩釣不列入競賽。比賽項目白皮旗、黑皮旗、紅皮旗、芭蕉旗及劍旗魚等。

李宏勇說，昨天金年財號漁船鏢到第1尾，136公斤，每公斤360元；今天新漁發323號漁船也鏢到1尾，106公斤，每公斤433元。競賽狀況將會越來越精彩。

成功鎮新港漁港的鏢旗魚文化，是日據時代留下來的，早期成功漁民是以舢舨釣旗魚，後來日本人引進漁船和鏢旗魚的技術，於是開始建立港口，大家開始鏢旗魚。

鏢手要藝高膽大，站在船頭的鏢台上，高約5、6公尺，沒有依靠，只有雙腳套在「腳籠」上，手持15至18公分、重6.2公斤的鏢槍，頂著大浪找旗魚，相當危險

全盛時期是80年代，新港漁港有50、60艘鏢旗魚船，10年前流刺網引進後，逐漸沒落，現在只剩下20艘，專業的只有10艘，30歲以下的鏢手只有3人，「海上鐵男」逐漸消失。