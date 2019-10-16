開罰釘死所長？基隆查違法養雞場爆關說疑雲 議員否認

2019-10-16 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



敢開罰釘死所長？基隆查違法養雞場爆關說，但議員否認，表示只是關心。記者游明煌／翻攝 分享 facebook 基隆市動保所今天前往七堵山區查獲一處違法養雞場，卻爆發議員關說疑雲，動保所長陳瑞濱在臉書貼文，指控某議員服務處派特助「威脅所長敢開罰敢取締，議員在議會釘死所長」，所長現場全程錄音錄音並表明不接受關說。被指控議員澄清，只是去關心絕非關說，根本太言過其詞，只是要求動保所依法處置時兼顧一下情理法。

動保所說，七堵區華新二路山區一處住家後方飼養大量活雞，動物保護防疫所今天上午9點啟動違法屠宰聯合查緝，於該住家廚房後方露天空地及鐵皮屋查獲飼養活雞約110隻，全無依「基隆市 H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」及動物傳染病防治條例設置防鳥圍網設施且入口處未放置消毒槽。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

動保處又於鐵皮屋旁之屋舍查有屠宰時放血架1座、脫毛機1台及燙毛用大鍋爐1組，脫毛機內有剛宰殺殘餘雞毛，屠體已外運送出、現場環境剛清洗完畢，僅於廚房內發現1隻雞肉屠體，判定為違法屠宰家禽情形。

雖業者辯稱是自己家人要吃才飼養宰殺，動保所仍將依業者飼養家禽未具禽流感防疫措施，依動物傳染病防治條例處3萬元罰鍰，並限1周內完成改善；另違法屠宰家禽部份，依違反畜牧法處2萬元罰鍰，並查封現場屠宰機具，限業者所飼家禽應送至合法屠宰場屠宰。

動保所說，上午由動保所、衛生局、環保局、都發處、產發處、警察局、防檢局進行聯合查緝，於現場查獲違法飼養家禽及違法屠宰行為，動保所將持續為市民食安把關，「不接受議員關說」，查緝案扯出議員關說疑雲。

陳瑞濱在臉書爆，查到現場有堪稱小型屠宰場規模機具，脫毛機內還有大量宰殺殘留的雞毛，是他們晚到了，讓雞都死無全屍，業者還說是自己家人要吃的，這規模他看「你家是有50人嗎?」，這些沒有獸醫師檢查過的雞肉被不知情的消費者買回去，不是害死人嗎？

陳瑞濱說，為何動保所獸醫師為民眾把關卻遭無情攻擊，揚言威脅所長，「不准給我開罰單，不信給我試試看，議員在議會會讓你死」。這些話讓他心寒，不知奉議員指示，還是虎假虎威。所長請獸醫師依法行政，個人官位榮辱都不重要。陳瑞濱 說內心淌血，他只是公務員阿，別把他當敵人，人力辭職到只剩一半了，還要逼走獸醫嗎？

被指控議員澄清說，因為服務處今天接獲選民陳情，業者說表明雞都是自己飼養自己吃，並沒有對外販售，也沒有多少隻，他就叫特助去現場關心，了解到底怎麼回事，到底是宣導還是開單。