照顧獨老、身障者 花蓮縣府近10年送餐服務7萬人次
2019-10-16 16:15
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
花蓮縣政府為照顧低收及中低收入戶失能長輩、身障者、失智者等，委託一粒麥子基金會、門諾基金會及光復鄉保安寺提供送餐服務，透過營養師設計的餐食，給予充足的營養。近10年來送餐服務7萬157人次，今年平均每月約900人用餐，經費每月補助約新台幣247萬5000元。
花蓮縣政府社會處表示，縣府自99年至108年7月止，送餐總計補助7萬157人次，送出184萬1349個便當。其中補助一粒麥子基金會計88萬1560個便當，經費新台幣5626萬6085元，門諾基金會有94萬4190 個便當，經費新台幣5955萬3953元整及光復鄉保安寺（民國99年至100年） 1萬5599 個便當，經費新台幣112萬2696元。
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送餐員周一至周六親自送餐到府服務，另外委託單位擴展服務，評估周日有送餐需求且符合補助資格者，會透過拍公益短片或辦活動等公益勸募，以及結合便利商店取餐或送餐。送餐服務除傳達關懷與問候，再加上社工員的定期訪視，也可適時協助轉介所需社會福利資源。去年從每天補助1餐調升為每日補助2餐，每餐餐費由55元調升至每餐70元。
社會處除照顧失能老人送餐服務外，為鼓勵獨老者及亞健康長者走出家門，增進與人交流、聯絡感情的機會，讓長者間彼此陪伴共餐，也能填補心中孤獨感，在各鄉鎮市成立關懷社區據點、文健站、賽普站等都有共餐服務，若有老人家今天沒來吃飯，會電話或到宅訪視，確保獨老者狀況及安全。
政府補助民間單位送餐及共餐服務外，也感謝民間社福單位結合企業及公益團體，關注偏鄉弱勢長輩餐食服務，成立部落廚房、家庭廚房、行動廚房、餐車等提供送餐、共餐及供餐服務讓弱勢長輩好好吃飯，。
花蓮縣府社會處除積極推動長照2.0外，並提供假牙裝置、各項輔具、防走失手鍊等服務，促進長者生活品質及社會參與；另當長者因家庭照顧人力不足需安置於機構時，也提供公費安置補助來協助家庭。
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