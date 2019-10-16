大地時裝秀 花蓮東里鐵馬驛站當舞台

2019-10-16 16:00 中央社 花蓮縣16日電



過去的小車站如今是花蓮東里鐵馬驛站，也是玉富自行車道北上的起點，兩旁無垠的阡陌景致，是許多自行車友必訪景點，縱管處將於19日在此舉辦大地時裝秀，由伊林模特兒走秀。

花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵表示，去年首次以秋收豐穀為背景，將在地元素結合流行時尚，搭配特色服裝的專業及創意走秀，廣受好評。今年「玉富伸展台、大地時裝秀」內容再升級，邀請藝術家伊祐‧噶照設計裝置藝術，由伊林模特兒穿著公開徵選出來專業團隊所設計的服裝走秀。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

當天還將首度公開排灣族設計師沙布喇‧安德烈設計的自行車衣，設計理念結合花東元素，預計2020年限量發行。

郭振陵指出，同時邀請花蓮縣消防局、實踐大學、富里鄉東里社區發展協會、大庄公廨協會、海星中學、上騰工商、富里鄉農會、原漾工坊等創意走秀，展現在地多元族群文化與地方創生能量。

位於富里鄉的東里車站，被譽為「山線最美的車站」，2013年舊站房改建為鐵馬驛站並正式啟用，鐵軌區改為平坦的自行車道，向北延伸約10公里到玉里。東里鐵馬驛站被圍繞在田野間，一望無際的美景吸引不少遊客到訪。