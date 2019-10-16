基隆仁愛區資深里鄰長表揚 期待各商圈再造風華

2019-10-16 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市仁愛區公所今天舉行資深里鄰長表揚大會，61位服務滿10年以上的資深里鄰長獲表揚，市長林右昌肯定各位里鄰長對地方的奉獻，指基隆變得不一樣，期勉一起為基隆前景繼續努力。立委蔡適應也前往致意，很多人都期待仁愛區各個商圈再造風華。

表揚活動今天在仁愛區公所6樓禮堂舉行，林右昌市長、民政處王榆森處長、仁愛區林文琛區長，代表基隆市向資深里鄰長致贈感謝狀，表揚許多資深里鄰長多年來的奉獻與付出。

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今年榮獲表揚仁愛區資深里鄰長共61位，並有1位服務滿50年、1位服務滿40年、3位服務滿30年、8位服務滿20年者和9位服務滿10年的里鄰長。其中，服務滿50年是84歲的同風里鄰長江顯銘，最年長者則是今年96歲、服務滿25年的獅球里鄰長翁周翠霞。

林右昌指出，做一件事，做滿十年、三十年甚至是五十年，長時間默默為地方持續奉獻，這是非常偉大的成就，他代表市府和市民表達感謝，期許大家一起為基隆繼續向前努力。

立委蔡適應前往對每位資深的里鄰長表達感謝，並傾聽基層里長和鄰長對於仁愛區、還有地方建設的建議，多位資深鄰長感謝林右昌和蔡適應，一起推動仁愛區桿線下地改善天際線，以及光一路的籃球場、極限運動場。

還有基隆火車站南站停車場的雨棚，以及南站廣場周邊的整頓、綜合開發計畫，除了讓通勤的大人不用在雨中脫雨衣外，也改變了以前孝四路騎樓灰暗的觀感，讓出火車站的旅客可以沿著忠一路、忠二路，進入基隆最多美食齊聚的忠孝商圈，直達基隆廟口，大家都非常期待仁愛區各個商圈再造風華。